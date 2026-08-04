Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Abogacía del Estado defenderá a Ineco y Tragsatec en la causa contra la exnovia de Ábalos

Guardar

Madrid, 4 ago (EFE).- La Abogacía del Estado ejercerá la defensa de las empresas públicas Ineco y Tragsatec en la pieza del caso Koldo en la que se investiga la presunta contratación irregular de Jéssica Rodríguez, quien fuera novia del exministro José Luis Ábalos, en dichas empresas, de las que cobró salarios sin desempeñar trabajo alguno.

En una providencia, notificada este martes y a la que ha tenido acceso EFE, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno accede a la petición que realizó el pasado 30 de julio la Abogacía del Estado de personarse en esta causa "en representación y defensa" de Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco) y de Tecnologías y Servicios Agrarios (Tragsatec).

PUBLICIDAD

Jéssica Rodríguez compareció el pasado 24 de julio en la Audiencia Nacional tras haberlo hecho meses antes como testigo en el Tribunal Supremo en el juicio contra Ábalos, su exasesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama por el conocido como caso mascarillas.

El tribunal les sentenció, entre otros motivos, por el "enchufe" de Jéssica en Ineco y Tragsatec, en las que estuvo contratada entre el 1 de marzo de 2019 y el 28 de febrero de 2021, y entre el 2 de marzo de 2021 y el 1 de septiembre de 2021, respectivamente, en ambos casos sin desempeñar trabajo alguno.

PUBLICIDAD

En el Supremo, Rodríguez admitió que cobró de Ineco y Tragsatec (43.978 euros en dos años y medio) sin trabajar y que Ábalos "estaba al tanto de todo"; sin embargo, ante el juez Moreno, y ya como imputada, se acogió a su derecho a no declarar.

Los otros dos investigados por esta causa tras la sentencia del Supremo, Joseba García, hermano de Koldo García, e Ignacio Zaldívar, ex alto cargo de Adif, también rechazaron prestar declaración.

La Fiscalía entiende que la contratación de Jéssica a la que alude la sentencia del Supremo guarda "una íntima conexión" con estos hechos investigados en la Audiencia Nacional y por los que ya estaba imputada la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera para "determinar las eventuales responsabilidades penales que pudieran derivar para los terceros relacionados con los hechos y no enjuiciados por el Supremo".

En la sentencia por la que Ábalos fue condenado a 24 años de cárcel, el Supremo afirmó que Rodríguez no solo no desempeñó ningún trabajo, sino que "el propósito fundacional del plan criminal era, precisamente, que no trabajara y, pese a ello, percibir, en forma de salario mensual, las cantidades que le fueran ingresadas por ambas mercantiles púbicas en su cuenta bancaria".

Esta resolución derivó en la imputación de la expareja de Ábalos en la Audiencia Nacional, situación que ella trató sin éxito de revertir vía recurso de reforma.

El magistrado, en línea con el criterio del fiscal, rechazó en su auto el argumento de Rodríguez de que el delito de tráfico de influencias esté prescrito.

Según el juez y el fiscal, la conducta imputable a la exnovia de Ábalos sería la de un delito de malversación, en tanto que "es evidente que sin su conducta este delito no se podría haber cometido, al no haber realizado trabajo alguno y, percibiendo en cambio, unos emolumentos que no debería haber recibido".

Moreno también rechazó que hubiera falta de motivación en su imputación o que estos hechos ya hayan sido juzgados porque, según expuso, el Supremo juzgó la participación de Ábalos y su exasesor Koldo García y no la de la propia Rodríguez. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Usuarios en las redes sociales en Marruecos organizan una nueva entrada masiva de migrantes a Ceuta para el 15 de agosto: “Quien quiera entrar, bienvenido”

Las publicaciones, difundidas en Facebook, WhatsApp, Instagram y Telegram, llaman a unirse a grupos de mensajería para coordinar el supuesto cruce

Usuarios en las redes sociales en Marruecos organizan una nueva entrada masiva de migrantes a Ceuta para el 15 de agosto: “Quien quiera entrar, bienvenido”

La Aemet detalla qué día podremos saber si las nubes nos permitirán ver el eclipse total del 12 de agosto

A cinco días del evento astronómico, el próximo viernes 7 de agosto, se activará un operativo especial de predicción meteorológica

La Aemet detalla qué día podremos saber si las nubes nos permitirán ver el eclipse total del 12 de agosto

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Como cada martes, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Interior registra un 164,1% más de llegadas irregulares a Ceuta entre enero y julio de 2026 con respecto al año pasado

Al menos 44 personas siguen en paradero desconocido, mientras sus familiares les buscan a través de imágenes difundidas en la prensa y redes sociales

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Interior registra un 164,1% más de llegadas irregulares a Ceuta entre enero y julio de 2026 con respecto al año pasado

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once difundió la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Usuarios en las redes sociales en Marruecos organizan una nueva entrada masiva de migrantes a Ceuta para el 15 de agosto: “Quien quiera entrar, bienvenido”

Usuarios en las redes sociales en Marruecos organizan una nueva entrada masiva de migrantes a Ceuta para el 15 de agosto: “Quien quiera entrar, bienvenido”

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Interior registra un 164,1% más de llegadas irregulares a Ceuta entre enero y julio de 2026 con respecto al año pasado

El juez Calama pide a la UDEF un informe “exhaustivo” que reconstruya el accionariado de Plus Ultra para comprobar el alcance que tuvo el capital venezolano

Josep Borrell, ex vicepresidente de la Comisión Europea, sobre la reacción internacional a la crisis en Ceuta: “La solidaridad europea ha muerto”

El exdirector del CNI, Jorge Dezcallar, duda que la llegada de migrantes a Ceuta pasara desapercibida para la inteligencia: “Me extrañaría muchísimo, son los que mejor conocen el Magreb”

ECONOMÍA

El botón olvidado del aire acondicionado que reduce la humedad y baja la factura de la luz

El botón olvidado del aire acondicionado que reduce la humedad y baja la factura de la luz

Los problemas legales que pueden tener parejas que no están casadas ni son parejas de hecho

El Ibex 35 rompe por primera vez la barrera de los 20.000 puntos a la apertura y marca un nuevo máximo histórico

La regularización extraordinaria impulsa el empleo en julio hasta un récord de afiliados e impacta en el paro de extranjeros

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

DEPORTES

El agente de Makhachev avisa a Ilia Topuria: “Usman Nurmagomedov te noqueará en cuatro asaltos”

El agente de Makhachev avisa a Ilia Topuria: “Usman Nurmagomedov te noqueará en cuatro asaltos”

Los motivos detrás del mal inicio de temporada de Aston Martín y cómo lo están solucionando

Quién es Iris Tió, la campeona que ha llevado la natación artística española a otra dimensión

Ni el Tour ni la Vuelta: esta es la competición de ciclismo más desconocida, es española y empieza hoy

Ya está a la venta la camiseta de España con las dos estrellas: precio y dónde puedes comprarla