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A prisión en León un falso revisor de luz y gas que estafó y robó a seis personas mayores

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Un varón se encuentra en prisión después de que agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de León le detuvieran como autor de seis presuntos delitos de estafa y hurto cometidos contra personas de edad avanzada tras hacerse pasar por revisor de luz y gas.

La actuación policial, desarrollada por el Grupo de Delitos Tecnológicos y Económicos, permitió relacionar los distintos hechos denunciados durante el pasado mes de julio y centrar las pesquisas sobre un único sospechoso, un individuo conocido por los investigadores al haber sido investigado anteriormente por delitos de idéntica naturaleza.

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Las diligencias practicadas permitieron acreditar su presunta participación en seis hechos, por lo que se procedió a su detención y posterior puesta a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión.

El detenido seleccionaba a sus víctimas en lugares frecuentados por personas de avanzada edad, principalmente mujeres. Tras observarlas y realizar un discreto seguimiento, obtenía información personal o familiar que posteriormente utilizaba para ganarse su confianza, detalla la Comisaría Provincial a través de un comunicado.

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Una vez que las acompañaba hasta el portal de su domicilio, accedía con ellas al edificio haciéndose pasar por operario de una compañía suministradora o por empleado municipal. Alegaba la necesidad de realizar una supuesta revisión urgente de las instalaciones eléctricas o de gas.

Para reforzar el engaño, hacía referencia a familiares, amistades o personas conocidas por la víctima, logrando así vencer sus recelos y conseguir el acceso al interior de la vivienda.

Ya en el domicilio, simulaba realizar comprobaciones en distintas estancias mientras aprovechaba para sustraer dinero en efectivo, joyas y otros objetos de valor. En numerosos casos, además, llegaba a cobrar cantidades de dinero por una revisión completamente inexistente.

Además del perjuicio económico ocasionado, este tipo de delitos genera un importante daño emocional en las víctimas, que sufren una profunda sensación de inseguridad al comprobar que el autor consiguió acceder a su vivienda aprovechándose de su confianza. En muchos casos, además, la sustracción afecta a joyas y objetos con un elevado valor sentimental.

Durante la investigación, varias víctimas reconocieron fotográficamente al detenido como autor de los hechos. En otros casos, la avanzada edad de las perjudicadas, el nerviosismo vivido durante el engaño y los cambios en la apariencia física del investigado -como dejarse barba o utilizar gafas para dificultar su identificación- dificultaron los reconocimientos. No obstante, el conjunto de las diligencias practicadas permitió reunir suficientes indicios para atribuirle la presunta autoría de los seis hechos investigados.

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