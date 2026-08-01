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Turistas españoles entre los muertos al estrellarse una avioneta en las Líneas de Nazca

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Lima, 1 ago (EFE).- Los once turistas fallecidos este sábado en Perú, junto a dos tripulantes, al estrellarse una avioneta que los llevaba a sobrevolar las famosas Líneas de Nazca, son de nacionalidad española, italiana y alemana, según informó el ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sin precisar el número de nacionales de cada país.

El accidente se produjo en torno a las 13.00 hora local (18.00 GMT) a dos kilómetros aproximadamente del aeropuerto de Nasca, después de que la aeronave, de la compañía Aeronave, hubiese despegado en torno al mediodía del aeropuerto de Pisco, en la región de Ica, con el objetivo de sobrevolar los geoglifos de las Líneas de Nazca.

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En un comunicado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones indicó que, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, están gestionando que "los deudos reciban esta dolorosa noticias de manera directa y oportuna a través de los canales oficiales, evitando que se enteren por fuentes externas o mediáticas". EFE

(foto) (vídeo)

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