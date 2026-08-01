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Tres reproducciones del incendio de Burgohondo reavivan la preocupación en Ávila

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Ávila, 2 ago (EFE).- Las tres reproducciones registradas este sábado dentro del perímetro del incendio forestal de Burgohondo (Ávila) han vuelto a hacer saltar las alarmas, en especial la declarada en el término municipal de La Adrada, que obligó a evacuar de forma preventiva la urbanización La Picota tras cruzar las llamas la carretera hacia La Iglesuela.

El delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández, ha explicado tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), celebrada a las 21.30 horas, que durante la tarde se registraron distintos focos activos "dentro del perímetro, tanto en el término municipal de Piedralaves como en el término municipal de Navaluenga y especialmente en el de La Adrada", donde se vivió la situación de mayor riesgo de toda la jornada.

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El incendio de La Adrada fue comunicado al Centro Provincial de Mando en torno a las 17.20 horas, después de que las llamas alcanzaran la carretera hacia La Iglesuela. La evolución del fuego obligó a evacuar de manera preventiva a los residentes de la urbanización La Picota y de edificaciones colindantes, que fueron trasladados al Centro Polivalente de La Adrada. Pasadas las 23.00 horas, los vecinos pudieron regresar a sus viviendas.

Aunque desde la Consejería de Medio Ambiente se informó a las 22.30 horas de que se trataba de una "reproducción" del incendio principal, cuya cabeza avanzaba hacia el este y cuyos flancos presentaban "muy poca actividad", el delegado territorial ha señalado que el origen del fuego continúa bajo investigación.

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En este sentido, Hernández ha advertido de que existen indicios que apuntan a una posible intencionalidad. "Es un incendio cuyo origen es desconocido pero que de manera indiciaria pudo ser provocado además en dos puntos, un punto de origen y un foco secundario durante las labores de extinción del mismo", ha afirmado.

La situación registrada durante la undécima jornada del incendio obligó a movilizar un amplio dispositivo para evitar que las llamas adquirieran mayores dimensiones. En las labores de extinción participaron 16 medios aéreos, un avión de coordinación, cuatro cuadrillas terrestres, nueve autobombas, tres bulldozers, nueve agentes medioambientales y tres técnicos.

La reproducción de La Adrada se produjo apenas unas horas después de que el propio delegado territorial asegurara que el incendio de Burgohondo se encontraba "estabilizado" y confiara en que pudiera quedar "absolutamente controlado en las próximas horas-días".

Ante la posibilidad de que algunos de los fuegos tengan un origen intencionado, Hernández ha realizado un llamamiento a la colaboración ciudadana para que cualquier comportamiento sospechoso sea comunicado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Vamos a extremar también la vigilancia para que no se produzca ningún tipo de incendio intencionado", ha manifestado

Asimismo, ha insistido en mantener la máxima prudencia mientras persistan las altas temperaturas y el incendio continúe en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2. "Estamos en plena ola de calor y todavía son momentos muy recientes de un gran incendio que sigue en índice de gravedad potencial II y, por lo tanto, con la máxima cautela, la máxima colaboración ciudadana y la máxima precaución para evitar reproducciones o, inclusive, como puede haber sido el caso, nuevos fuegos intencionados", ha concluido.

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Mgg/fp

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