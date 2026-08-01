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Tabilo tumba a Shelton y será el rival de Jódar en las semifinales de Washington

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Washington, 31 jul (EFE).- El chileno Alejandro Tabilo se impuso este viernes al estadounidense Ben Shelton tras levantar un set en contra y se enfrentará el sábado al español Rafa Jódar en las semifinales del Abierto de Washington.

Tabilo, número 30 del mundo, derrotó a Shelton (n.8), favorito de la afición local, por 4-6, 7-5 y 6-4 en 2 horas y 23 minutos. Antes de Shelton, el chileno se deshizo del neerlandés Tallon Griekspoor en primera ronda y del francés Terence Atmane en segunda.

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Tabilo salió algo frío a la pista de Washington: solo colocó el 39 % de sus primeros saques, con 12 errores no forzados y, aunque logró un 'break', también encajó dos roturas en las dos oportunidades que enfrentó. Shelton se llevó ese primer ser por 6-4.

Las cosas cambiaron en el segundo para el chileno. Elevó al 72 % su porcentaje de primeros saques colocados y le dio la vuelta a su ratio de golpes ganadores (12) y errores (8). Salvó las cuatro pelotas de 'break' que enfrentó.

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Además, convirtió la única que tuvo en todo el set, en el último juego, llevándose la manga por 7-5 y evitando el desempate.

Shelton y Tabilo se intercambiaron 'breaks' en el quinto y sexto juego del tercer set y, cuando todo parecía abocado al 'tie-break', el chileno encontró una oportunidad al resto, con una bola de partido que no desaprovechó.

El chileno alcanzó así su tercera semifinal del año después de Río de Janeiro (finalista) y Bastad. También será la tercera para Jódar, después de Marrakech (campeón) y Barcelona.

Existe un precedente entre Jódar y Tabilo. Fue en la primera ronda del Masters 1.000 de Indian Wells, donde el chileno pasó por encima del español por 6-1 y 6-2 en menos de una hora.

El ATP y WTA 500 de Washington abre la gira norteamericana de pista dura, que culminará con el Abierto de Estados Unidos tras hacer escala en los torneos de categoría 1.000 de Canadá y Cincinnati. EFE

(foto)

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