Rodrigo Conde y Caetano Horta ganan la plata en doble sculls en los Europeos de remo

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Redacción deportes, 1 ago (EFE).- Los españoles Rodrigo Conde y Caetano Horta lograron este sábado la medalla de plata en la final de doble sculls de los Campeonatos de Europa de remo que se disputan en la ciudad italiana de Varese, detrás de los serbios Martin Mackovic y Nikolaj Pimenov.

La pareja gallega finalizó a un segundo y 77 centésimas de los serbios, que ya dominaron la semifinal de ayer por delante de los españoles, con un tiempo de 6:04.45. El podio lo completaron los hermanos croatas Martin y Valent Sinkovic, muy distanciados, a 3.90. EFE

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