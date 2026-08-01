Muere un trabajador de la obra en la vía Astillero-Orejo (Cantabria) tras desprendimiento

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Santander, 1 ago (EFE).- Un trabajador de las obras de duplicación de la vía de tren entre las localidades cántabras de Astillero y Orejo ha fallecido esta tarde tras resultar sepultado por un desprendimiento, aunque se desconoce el motivo por el que se ha producido ese derrumbe.

Según han informado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno en Cantabria, el hombre, cuya identidad se desconoce, se encontraba trabajando junto a la estación de Orejo, en el municipio de Marina de Cudeyo.

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Las obras de duplicación de vía entre Astillero y Orejo están siendo ejecutadas por la empresa pública Adif con una inversión de 50 millones de euros.

Los trabajos se llevan a cabo en la Línea C3 de Cercanías de Cantabria, por la que cada día circulan más de 70 trenes que hacen el trayecto entre Santander, Astillero y Liérganes, además de seis trenes de media distancia entre Santander y Bilbao.

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Por esa vía, según datos que facilitó el abril la Delegación del Gobierno, pasan trenes de mercancías que conectan la factoría de Arcelor, en Trasona (Asturias), con Bilbao.

La actuación de duplicación de la vía está incluida en el Plan de Cercanías de Cantabria que cuenta con un presupuesto de 1.626 millones de euros, y supone, además, la renovación integral de tres estaciones de tren que hay durante el recorrido. EFE

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