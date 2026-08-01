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Miki Núñez impone sobre el escenario de Cap Roig la fuerza de su juventud

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David Álvarez

Palafrugell (Girona), 1 ago (EFE).- Miki Núñez dispone de diferentes armas para enfrentarse como este sábado a un escenario de la talla del de Cap Roig, referente de los festivales de verano del sur de Europa, pero si alguna ha empleado por encima de todas ha sido la fuerza de su juventud, capaz de desbordar energía sin límites.

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Las elevadas temperaturas no jugaban a su favor, tampoco la amenaza de lluvia que no prosperó, pero si de algo dispone este artista, además de la incombustibilidad de los treinta años, es de una legión de seguidores capaces también de imponerse al calor y al toque de seriedad de un auditorio con público teóricamente sentado.

El protagonista de la noche ha querido que el nombre de Cap Roig, el de este festival a orillas del Mediterráneo que organizan Clipper's Live y CaixaBank, jugase a favor del espectáculo y que el entorno, que hizo extensivo a todo el Empordà, se convirtiese en un elemento más.

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Miki Núñez, como Amaia

 Como sucedió hace unos días con Amaia sobre el mismo escenario, Miki Núñez ha querido dejar claro que su participación en Operación Triunfo fue una rampa de lanzamiento y que, en la actualidad, su capacidad musical habla por ella misma.

Otra cosa a tener en cuenta con este artista es que, al haber empezado muy joven, el público conoce toda su trayectoria, se sabe cada una de sus letras y, por momentos, ha dado la sensación de que lo veía casi como a un amigo o, cuando menos, alguien conocido.

La salida al escenario ha sido con las notas de 'L'últim petó', el tema que popularizó con las campanadas de Año Nuevo, y que ha iniciado una serie imparable de coreografías del cantante y sus siete músicos.

Después ha venido la adaptación al catalán de su primer sencillo, 'Celébrate', ahora 'Celebrem', y el primer gran hit del concierto, 'Me vale'.

Un concierto que es una fiesta

A Miki Núñez se le notan también las tablas de alguien acostumbrado a moverse ante las cámaras y a aparecer en programas donde su labor es animar y subir audiencias.

La clave en ese terreno es la misma que cuando, como en este caso, canta ante público: desbordar energía y convertir lo que hace en una fiesta.

Y el sarao comienza en cuanto este polifacético artista abre la boca, ejerce de maestro de ceremonias y entona temas como 'Gelat', un caramelo en un ambiente de verano como el de Cap Roig.

Su propuesta destaca por cercana, basada en una carrera todavía con mucho recorrido por delante pero firme y que cuenta en todo momento con las vibraciones que llegan de la grada.

Listo para grandes escenarios

En Cap Roig, el cantante se siente como en casa, porque lo es, y se ha traído a amigos que ha sacado al escenario, la primera Aina Machuca, la ganadora de 'Eufòria', que le ha acompañado en 'Televisió'.

La comunión con el público ha alcanzado la cima con 'Escriurem' y, después, turno para el segundo invitado, Max Navarro, otro artista salido de Operación Triunfo, aunque unos años después que Miki Núñez, con el que ha cantado 'No m'ho esperava'.

La traca final, infalible, ha consistido en un baile 'non stop' al ritmo desenfrenado de 'La venda', '7 males', 'Un altre cop' y 'Nadie se salva'.

Miki Núñez se ha ido de Cap Roig con la estela, como Amaia unas semanas antes, de que ya ha alcanzado la madurez como artista y de que su carácter y su espontaneidad son virtudes que nunca debe perder por mucho que dé de sí una carrera a la que, por edad, le queda todavía mucho recorrido. EFE

(texto) (foto) (vídeo)

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