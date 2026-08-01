Marlaska tacha de "egoísta" la actitud de Italia, a la que acusa de utilizar la crisis en Ceuta con "fines políticos"

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha arremetido este sábado contra el Gobierno de Italia pidiendo más "solidaridad" y "responsabilidad" y "menos egoísmo" después de que propusiera excluir del espacio Schengen a España por la crisis migratoria en Ceuta, una estrategia que ha achacado a "fines políticos".

En este sentido, ha calificado la respuesta de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, como "egoísta" e "insolidaria", y ha recordado que en 2023, durante la "situación absolutamente difícil de Lampedusa", España reaccionó "compartiendo esa carga".

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"Algunos tienen la memoria muy corta", ha enfatizado durante una rueda de prensa en Ceuta junto al delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano.

El ministro ha incidido en que "esa falta de asunción de los valores de la Unión Europea" ha llevado a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya enviado una carta este sábado a la presidenta de la Unión Europea, Úrsula Von der Leyen, solicitando un Consejo Extraordinario de los ministros del Interior de los países comunitarios.

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"IGNORANCIA O MALA FE!

"Estamos hablando de mala fe o de ignorancia", ha arremetido Marlaska, "porque Ceuta no forma parte de Schengen". "Se ha instrumentalizado, se ha utilizado con fines absolutamente políticos", ha añadido antes de reivindicar que España ha "reducido" más que "ningún otro país" las salidas irregulares y que es el Estado que "más redes de traficantes de seres humanos ha desmantelado con los países de origen y tránsito".

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También ha puesto el foco en el trabajo que viene realizando España en los países de tránsito, con medidas que han permitido reducir en un 40% la inmigración irregular, y ha destacado que países como "Italia" o "Grecia" tratan de "copiar esa estrategia".

En este contexto, el ministro del Interior ha aprovechado para hacer hicanpié en que las autoridades españolas ha revertido la situación generada en Ceuta con la única cooperación de Marruecos.

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