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Mantienen la evacuación de Grimaldo y Casas de Millán (Cáceres) y el nivel 1 del Infocaex

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Mérida, 1 ago (EFE).- El Centro de Control Operativo (CECOP) ha decidido este sábado por la noche mantener la evacuación de las localidades cacereñas de Casas de Millán y Grimaldo y continuar con la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Infocaex).

El incendio forestal originado este sábado al salir ardiendo un camión en la Autovía de la Plata (A-66) obligó a evacuar de forma preventiva a 150 personas en Grimaldo, pedanía de Cañaveral, y a 650 en Casas de Millán.

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La Junta de Extremadura tiene activado desde las 15:40 horas la situación operativa 1 del Infocaex.

Además, lo móviles de la zona recibieron un mensaje del sistema Es Alert para alertar a la población de las dos localidades, de los autobuses habilitados para la evacuación y de la ruta de salida.

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Hasta dieciocho medios aéreos -siete aviones y once helicópteros- han participado en las labores de extinción de fuego.

El operativo ha estado formado por medios del Plan Infoex, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y la Diputación de Cáceres, con la colaboración de la Guardia Civil y Cruz Roja.

A consecuencia del fuego está cortada la carretera CC-167, desde la rotonda de salida de la A-66 hasta Casas de Millán.

El CECOP volverá a reunirse este domingo a 09:30 horas para evaluar la evolución del incendio y, en función de la situación, adoptar las medidas necesarias, según ha informado la Junta de Extremadura. EFE

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