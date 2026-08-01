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La terna a hombros en la cuarta de feria de las Fiestas Colombinas de Huelva

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Huelva, 1 ago (EFE).- Perera, Roca Rey y David de Miranda, a tres orejas por coleta en un encierro magnífico de Juan Pedro Domecq. El primero de la tarde fue indultado, tras una brillante faena del extremeño.

Tarde para el recuerdo la vivida en la abarrotada Plaza de toros de la Merced. Una dura competencia en el ruedo de los actuantes, con un encierro de premio de Juan Pedro Domecq que permitió el triunfo de la terna.

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Al primero de la tarde se le atisba la clase desde el primer capotazo en el recibo de Miguel Ángel Perera. Simulacro de suerte de varas, y quite variado del extremeño. En la muleta, un derroche de entrega por parte del toro, que no para de embestir con clase y recorrido a la muleta de Perera, sobre todo por el pitón derecho, donde se acopla mejor el torero.

Gran faena del torero, y gran toro de Juan Pedro. La plaza, un clamor solicitando el indulto del toro, que los más puristas tildarán de excesivo por la inexistencia de la suerte de varas. En definitiva, fue un toro excepcional para la muleta, de gran clase y bravura, que no paró de embestir, en la medida que en la actual fiesta se le exige a los toros.

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El cuarto llegó a la muleta con menos poder, y obligó al torero a tirar de la embestida, en una faena con la disposición acostumbrada del de la Puebla del Prior. Toro noble, pero más costoso. Perera consigue templar las embestidas pastueñas a base de mando y poder. Faena con mucha profesionalidad y lucida, que emborrona con un pinchazo. Perera vuelve a triunfar en Huelva, donde ya atesora tres indultos, algo inaudito en el coso de la Vega Larga.

Más cargado de peso el segundo de la tarde se aquerenció en los terrenos de tablas complicando la lidia. Tras un quite por gaoneras, el toro se mete en los terrenos de tablas, poniendo en riesgo a los banderilleros. Roca tiene que ir haciendo al toro poco a poco, a base de suavidad y temple, tragando mucho. Le falta repetir al de Juan Pedro, aunque muestra nobleza cuando el peruano es capaz de enganchar la embestida.

En su segundo oponente es donde alcanza el cénit de su actuación en Huelva. Un toro exigente y encastado, que no acababa de rebozarse. Exigió al peruano, que aceptó el envite. Termina sometiendo al toro, metido entre los pitones, que rozan las taleguillas, sin inmutarse. Faenón de Roca Rey, con petición de rabo.

David de Miranda sigue siendo profeta en su tierra. El que hace tercero, derriba al caballo de forma espectacular, poniendo en riesgo al picador, ya que hace por él en el suelo. Toro muy exigente, que quiere todo por abajo. Muy encastado.

David comienza con unos doblones sometiendo y con mucha belleza, que ya calienta unos tendidos enfervorizados con la tarde. El triguereño encauza un torrente de embestidas, con mando y temple, alargando las embestidas. En las postrimerías de la faena, el toreo de cercanías, que hace que el toro salga rajado, completamente sometido por el torero onubense. Dos orejas de ley, tras un estoconazo.

Mece la verónica en el sexto con cadencia Miranda, en el toro más templado de salida. Un quite variado, precede a una faena con un toro a menos, al que David por momentos consigue templar en muletazos con categoría. La faena conecta con el público en los momentos finales, con un arrimón donde se muestran distancias inverosímiles entre las astas del burel y los muslos del torero. No consigue los máximos trofeos por su fallo con la espada en el primer intento.

Ficha Plaza de Toros de La Merced, se lidiaron toros de Juan Pedro Domecq, de correcta presentación, de excelente juego en líneas generales, nobles, encastados, y con calidad, sobresaliendo el jugado en primer lugar, de nombre “Orínico”, número 101, premiado con el indulto, para los diestros:

Miguel Ángel Perera, de verde botella y oro: dos orejas simbólicas; pinchazo y estocada corta, oreja.

Roca Rey, de blanco y oro: estocada, oreja tras aviso; estocada, dos orejas tras aviso.

David de Miranda, de nazareno y oro: estocada, dos orejas; pinchazo y estocada, oreja.

Se desmonteran Daniel Duarte y Vicente Herrera al parear al cuarto, “Viruta” al parear el quinto.

Se registra lleno de “no hay billetes” en tarde muy calurosa. EFE

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