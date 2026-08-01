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La filipina Eala apea a Naomi Osaka y se cita con Pegula en la final de Washington

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Washington, 1 ago (EFE).- La tenista filipina Alexandra Eala se clasificó este sábado para la final del Abierto de Washington tras eliminar a la japonesa Naomi Osaka y buscará este domingo el primer título de su carrera frente a la estadounidense Jessica Pegula.

Eala, número 28 del mundo, se deshizo de Osaka (n.13) por 6-4 y 6-2 en 1 hora y 16 minutos.

La de este domingo será la segunda final de la carrera de Eala y la primera sobre pista dura después de la que perdió en Eastbourne, en el Reino Unido, en 2025, frente a la australiana Maya Joint.

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Pase lo que pase, Eala saldrá de Washington al menos en el número 23 del mundo, el mejor ranking de su carrera, aunque podría escalar hasta el 'Top 20' si vence a Pegula, actual número 3 del mundo y campeona en la capital federal en 2019.

Pegula se clasificó para la final tras derrotar este sábado a la rusa Diana Schneider (n.18) por 7-5 y 6-4. Hay un solo precedente entre Pegula y Eala, en las semifinales del WTA 1.000 de Miami en 2025, con victoria de la estadounidense en tres sets.

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Eala y Osaka intercambiaron 'breaks' al inicio del partido, en el tercer y cuarto juego del primer set. La filipina defendió su saque con autoridad, especialmente con un 90 % de puntos ganados con el segundo servicio.

También fue más agresiva al resto -41,4 % de puntos ganados-, lo que permitió a la pupila de la academia de Rafael Nadal, entrenada por Joan Bosch, llevarse el set tras firmar un segundo 'break' para el 6-4.

Eala abrió el segundo set con otro 'break', del que Osaka, cada vez más lastrada por sus errores -como cinco dobles faltas en el set-, no pudo reponerse. La filipina volvió a romper el saque para colocarse 5-2 y sacar para cerrar el partido.

En total, cuatro 'breaks' de la filipina frente al potente saque de Osaka.

Eala está completando un magnífico año en el que ha derrotado a algunas de las mejores tenistas del mundo, entre ellas la kazaja Elena Rybakina -número dos del mundo-, la polaca Iga Swiatek, la ucraniana Elina Svitolina y la japonesa Naomi Osaka.

El ATP y WTA 500 de Washington abre la gira norteamericana de pista dura, que culminará con el Abierto de Estados Unidos tras hacer escala en los torneos de categoría 1.000 de Canadá y Cincinnati. EFE

(foto)

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