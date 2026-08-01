Guerrero y Leal dejan sin final a Coello y Tapia 27 torneos después

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Redacción Deportes, 1 ago (EFE).- Después de una racha de 27 torneos alcanzando la final, la pareja número 1 del mundo formada por Arturo Coello y Agustín Tapia no podrá luchar por el título en el Premier P1 de pádel de Sudáfrica, que se juega en Pretoria, al caer ante el dúo integrado por Fran Guerrero y Javi Leal, séptimos cabezas de serie.

Coello y Tapia habían alcanzado la final en cada uno de los últimos 27 torneos que habían disputado y no faltaban al partido por el título desde el P2 de Asunción del año pasado, informan los organizadores.

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Guerrero y Leal se ganaron el derecho a enfrentarse en la final a Fede Chingotto y Ale Galán gracias a un doble 7-5 en una hora y 20 minutos para poner fin a las aspiraciones de Coello y Tapia de conquistar un sexto título consecutivo (su última derrota había llegado en la final de Buenos Aires, el pasado mes de mayo).

En la primera semifinal Chingotto y Galán derrotaron por 7-5 y 6-4 a Juanlu Esbri y Sanyo Gutierrez. EFE