El mando apunta a origen intencionado en los nuevos rebrotes del incendio del sur de Ávila

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Ávila, 1 ago (EFE).- La Junta de Castilla y León apunta a un posible origen intencionado en los tres rebrotes registrados este sábado por la tarde en los términos de Piedralaves, Navaluenga y La Adrada, dentro del perímetro del incendio que desde hace once días afecta al sur de la provincia de Ávila, declarado inicialmente en Burgohondo y que ha arrasado más de 50.000 hectáreas.

Dieciséis medios aéreos, además de un numeroso contingente terrestre, han combatido las llamas de las que el Centro de Cooperación Operativa Integrado (Cecopi) ha tenido conocimiento a las 17:30 horas y que han obligado a la evacuación preventiva en la urbanización la Picota y casas colindantes, que finalmente ha sido levantada hacia las 22 horas.

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De momento la causa de esta reactivación es desconocida, aunque "pudo ser provocado en dos puntos: uno en origen y otro secundario durante la extinción", ha explicado el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, José Francisco Hernández, en referencia a un posible origen intencionado.

Por esta razón, el delegado ha realizado un llamamiento "a la responsabilidad y colaboración ciudadana" para que ponga en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cualquier "actitud sospechosa" en ese sentido, con el fin de "extremar la vigilancia para que no se produzcan incendios intencionados", ha apostillado.

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Hernández, por otra parte, ha pedido prudencia a la población debido "a la ola de calor" reinante, la "máxima cautela para evitar reproducciones o nuevos fuegos intencionados como ha sido el caso", ha insistido en su apreciación. EFE