El alemán Wesemann revalida el oro en trampolín de 1 metro con un espectacular salto final

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Redacción deportes, 1 ago (EFE).- El alemán Moritz Wesemann revalidó el título de campeón continental que conquistó el pasado año en Antalya, tras imponerse este sábado en la final de trampolín de 1 metro de los Europeos de París con un espectacular salto final.

Wesemann que llegó a la última ronda en segunda posición con 8,85 puntos menos que el británico Jack Laugher, se alzó con el triunfo tras impactar a jueces y espectadores con un sensacional mortal y medio inverso con tres tirabuzones y medio.

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El salto más difícil de la final, con un grado de dificultad de 3.6, que el saltador germano ejecutó de manera magistral como atestiguaron los 86,40 puntos con los que le premiaron los jueces.

Una calificación que permitió a Wesemann arrebatar con un total de 431,45 unidades la medalla de oro al británico Laugher, campeón olímpico de trampolín de 3 metros en los Juegos de Río 2016, que tuvo que conformarse con la segunda posición con una marca de 418,25.

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Completó el podio el también británico Jordan Houlden que no pudo defender en los dos último saltos la primera plaza que ocupaba a la conclusión de la cuarta ronda y concluyo finalmente tercero con un total de 410,30 puntos.EFE