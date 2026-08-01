Athenea sufre fractura de la clavícula derecha

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Marid, 1 ago (EFE).- Athenea del Castillo, jugadora del Real Madrid que se lesionó este sábado durante el partido amistoso de su equipo contra el Madrid CFF, sufre una fractura de clavícula derecha, según el parte médico del equipo blanco.

"Tras las pruebas realizadas a nuestra jugadora Athenea por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una fractura en la clavícula derecha. La lesión se ha producido en el partido de esta tarde frente al Madrid C. F. F.", dice el Real Madrid.

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El Real Madrid venció este sábado 2-0 al Madrid CFF en su primer amistoso con dos goles de María Méndez y Pau Comendador. En la primera mitad del encuentro, Athenea sufrió la lesión. EFE.