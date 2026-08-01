90-71. España cae en semifinales ante Eslovenia y luchará por el bronce

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Redacción Deportes, 1 ago (EFE).- La selección española sub-18 de baloncesto perdió este sábado ante la de Eslovenia por 90-71 en las semifinales del Europeo de la categoría, que se disputa en la provincia italiana de Trento, por lo que peleará por cerrar su participación con una medalla de bronce.

El equipo de Víctor García llegaba con la moral por las nubes tras remontar una diferencia de 29 puntos a Grecia en su encuentro de cuartos de final, con el que 'La Familia', además del pase a semifinales del torneo, se aseguró su presencia en el Mundial sub-19 del próximo verano.

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Pese a la gran primera parte de Stefan Joksimovic, jugador del Baskonia y máximo anotador del torneo, con 14 puntos, España se marchó a los vestuarios por delante, 44-41.

Sin embargo, en la segunda, tanto Joksimovic, 26 puntos, como su compañero Maks Ciperle, con 21, sacaron su mejor versión y certificaron la presencia de Eslovenia en la final.

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De esta forma, Eslovenia y la anfitriona Italia disputarán la gran final este domingo, mientras que Francia y España jugarán el partido por el bronce.

En el otro enfrentamiento de semifinales, el equipo transalpino se clasificó para la final gracias a un triple sobre la bocina de Edoardo Di Meo, máximo anotador de los suyos con 22 puntos, y deshizo el empate para dejar el marcador final en 80-77. EFE

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