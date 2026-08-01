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2-2. Canadá iguala con Jamaica y acaba como líder del grupo C en Preolímpico de Concacaf

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Puebla (México), 1 ago (EFE).- La selección de Canadá empató este sábado 2-2 con Jamaica, a pesar de lo cual acabó como primer lugar del grupo C del Preolímpico de la Concacaf que se desarrolla en la ciudad mexicana de Puebla.

Valter Sedin y Marius Aiyenero marcaron para Canadá, mientras que Jahmarie Nolan y Sean Leighton lo hicieron para los jamaicanos.

Los canadienses terminaron en la cima del sector con cinco puntos, los mismos que su rival, pero con mejor diferencia de goles; ambos clasificaron a los cuartos de final.

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Jamaica dominó en el arranque del juego. Se fue al frente en una jugada por izquierda en la que Brandon Brent llegó a fondo y centró a la entrada al área chica de Jahmarie Nolan, quien empujó el balón a la red para el 0-1 al minuto 21.

La verticalidad del equipo caribeño debió enviar el partido al descanso con una ventaja más amplia, pero la mala puntería de Jamone Lyle y Jahmani Bell lo impidieron.

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En el inicio de la segunda mitad, el equipo canadiense estuvo a punto de igualar en una escapada de Lucas Lima, pero en el mano a mano ante Grant el portero le quitó el balón.

La insistencia dio frutos al 56 gracias a un disparo de Sedin desde la derecha que un defensa le desviado al guardameta y el balón entró pegado al primer poste.

La vuelta al marcador se dio por la vía del penalti que anotó Aiyenero al 79, producto de una mano que cometió Scott.

En tiempo de compensación Jamaica empató 2-2 gracias a una mano dentro del área que fue decretada como penalti, que cobró Leighton.

- Ficha técnica:

2. Canadá: Nathaniel Abraham; Max Vogele (C. Archange, m.87), Richard Chukwu, Félix Samson (D. Kozlovsky, m.62), Zayne Bruno; Liam Mackenzie (A. Peter, m.86); Lucas Lima, Timothy Fortier, V. Sedin (D. Judelson, m.62); Marius Aiyenero, M. Bibishkov (O. Graham, m.62).

Seleccionador: A. Marsh.

2. Jamaica: Joshua Grant; Brandon Bent, Jaquan Brown (C. McLean, m.46), Raequan Campbell-Dennis; Santana Headley, Owen Jumpp, Jermaine Young, Jabarie Howell (C. Gardner, m.81); Jamone Lyle (K. Scott, m.65), Jahmani Bell (S. Leighton, m.81); Jahmarie Nolan (G. Taylor, m.46).

Seleccionador: R. Austin.

Goles: 0-1, m.21: J. Nolan. 1.1, m.56: V. Sedin. 2-1, m.79: Aiyenero. 2-2, m.90+12: S. Lighton.

Arbitro: Guido González, de Estados Unidos. Amonestó a J. Marssh por Canadá y a J. Rown y S. Leighton por Jamaica.

Incidencias: Partido de la tercera jornada del Grupo C del Campeonato sub'20 de la Concacaf, clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 y el Mundial del 2027, jugado en el estadio Universitario de la BUAP, de Puebla.EFE

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