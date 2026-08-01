2-1. España pierde ante Países Bajos la final del EuroHockey sub 21 marcada por un parón

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Valencia, 1 ago (EFE).- La selección española femenina de hockey hierba perdió este sábado la final del EuroHockey sub 21 de Valencia contra Países Bajos, que remontó el gol inicial de Ana Marqués en un duelo que estuvo marcado por un largo parón.

El partido estuvo más de una hora suspendido por riesgo de tormenta tras haberse disputado ya los primeros minutos lo que obligó a un segundo calentamiento.

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Nada más retomarse el encuentro, España se adelantó con el gol de Marqués desde el penalti córner, un 0-1 que se mantuvo hasta el descanso. Pero en el tercer cuarto la selección neerlandesa remontó con dos goles para establecer el marcador final.

Además de en la categoría femenina, Países Bajos se proclamó también este domingo campeona del torneo en categoría masculina, en la que España fue bronce tras ganar a Bélgica. EFE

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