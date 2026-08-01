1-0. El Oporto vence al Torreense y conquista la Supercopa lusa

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Lisboa, 1 ago (EFE).- El Oporto de los españoles Gabri Veiga y Borja Sainz conquistó este sábado la Supercopa de Portugal tras ganar por 1-0 al Torrense, equipo de segunda división que causó sensación al ganar la última edición de la Copa portuguesa.

En el Estadio Municipal de Coimbra (centro), el Oporto se encontró en el comienzo del choque con muchas dificultades para contener las embestidas del Torreense, con el colombiano Luis Quintero liderando la presión alta del equipo y con el sevillano Javi Vázquez en el centro de todas sus jugadas de peligro.

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El campeón de Portugal aguantó un cuarto de hora de apuro para luego tomar el control y, en el minuto 38, abrió el marcador, cuando el danés Victor Froholdt se agachó en el centro del área para enviar de cabeza el balón al fondo de la red.

Los 'dragones' tuvieron superioridad sobre el césped en la segunda mitad, pero el Torreense no bajó los brazos en su búsqueda del empate, que solo no llegó en los últimos instantes porque el argentino Alan Varela llegó a tiempo para obstaculizar al delantero rival, que se encontraba solo ante el portero Diogo Costa.

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Tras conquistar la 25ª Supercopa lusa de su historia, el Oporto centra ahora su atención en la Liga Portugal, donde comenzará a defender su título el próximo domingo frente al Alverca.

Por su parte, el Torreense tendrá por delante una campaña en la que disputará la Liga Europa e intentará ascender a la primera división. EFE

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