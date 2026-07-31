Vueling dice que vuelos entre España e Italia no se ven afectados por controles italianos

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Barcelona, 31 jul (EFE).- La aerolínea Vueling ha asegurado este viernes que sus vuelos entre España e Italia "operan con normalidad" y la programación de los mismos "no se está viendo afectada" por el restablecimiento temporal de los controles en las fronteras interiores realizado por las autoridades italianas por la crisis en Ceuta.

El Ministerio del Interior de Italia ha dispuesto este viernes la reintroducción de controles en puertos y aeropuertos con España por la crisis en Ceuta tras la llegada de miles de personas desde Marruecos, según han informan fuentes oficiales.

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La medida implica una suspensión temporal del tratado 'Schengen' de libre circulación en la Unión Europea (UE).

En un comunicado, Vueling señala que la compañía "continúa monitorizando la evolución de la situación y mantiene el seguimiento de cualquier novedad que pudiera afectar a la operación" y recuerda a sus clientes "el requisito de viajar con la documentación de viaje en vigor". EFE

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