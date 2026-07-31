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Vine y Sivakov lideran un UAE Team que apunta al triunfo final en la Vuelta a Burgos

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Burgos, 31 jul (EFE).- La XLVIII Vuelta a Burgos, que se disputará del 4 al 8 de agosto, ha completado este viernes el listado de principales equipos preinscritos con la confirmación de cinco formaciones, entre ellas el potente UAE Team Emirates XRG, que presentará como principales bazas para la clasificación general al australiano Jay Vine y al francés Pavel Sivakov.

El conjunto emiratí llega a la ronda burgalesa con una de las alineaciones más competitivas del pelotón: por un lado Sivakov ya sabe lo que es conquistar la prueba, tras adjudicarse la clasificación general en 2022; Vine regresa con el recuerdo de su victoria en la contrarreloj de la edición de 2024 y un palmarés que incluye dos triunfos finales en el Tour Down Under y cuatro etapas en la Vuelta a España.

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Además de sus aspiraciones en la montaña, el UAE contará con una referencia para las llegadas masivas como el colombiano Juan Sebastián Molano, vencedor de tres etapas en la Vuelta a Burgos entre 2021 y 2023. La escuadra se completa con los españoles Igor Arrieta y Pablo Torres, además de Domen Novak y Kevin Vermaerke.

Otro de los bloques destacados será el del Team Visma-Lease a Bike, que combinará la experiencia del neerlandés Steven Kruijswijk con el talento emergente del británico Matthew Brennan.

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Kruijswijk, tercero en el Tour de Francia de 2019, afrontará una nueva participación acompañado por jóvenes corredores como Ben Tulett, ganador de la Settimana Coppi e Bartali en 2025, y Jorgen Nordhagen.

La organización también ha confirmado la presencia del Team Picnic PostNL, con el británico Max Poole como principal referencia para la montaña, y del Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team, que alineará al veterano español David de la Cruz, uno de los ciclistas con mayor experiencia en carreras por etapas del pelotón.

El quinto equipo anunciado es Caja Rural-Seguros RGA, formación habitual en la prueba burgalesa y que buscará protagonismo en las escapadas y en la lucha por las victorias parciales. EFE

vfr/rjh/cmm

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