Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Un grupo de ciudadanos recibe a Pedro Sánchez en Ceuta con insultos y gritos de "dimisión"

Guardar

Ceuta, 31 jul (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido recibido este mediodía en Ceuta con insultos y gritos de "dimisión" por un grupo de más de un centenar de ciudadanos que se ha concentrado a las puertas del Ayuntamiento.

El presidente del Gobierno ha llegado al Ayuntamiento ceutí pasadas las 12 horas para mantener una reunión con el presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas (PP), el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez, y efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

PUBLICIDAD

"Ceuta no se vende", "Presidente dimisión" han sido algunos de los gritos de los ceutíes agolpados en las inmediaciones del Ayuntamiento, donde la Policía Nacional había acordonado la zona.

Desde este jueves, casi 50.000 personas han accedido de forma irregular en la ciudad, que tiene 84.000 habitantes y cuyos comercios, bares y restaurantes permanecen cerrados, en un clima de preocupación.

PUBLICIDAD

Momentos antes de la llegada del presidente del Gobierno, un grupo de ciudadanos se ha enfrentado con migrantes que estaban en los alrededores, lo que ha motivado la intervención de la Policía Local para evitar peleas. EFE

(video)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

Cinco horas de trabajo y alojamiento gratis: una isla de Grecia busca voluntarios para cuidar gatos

Un refugio de la isla griega de Syros busca personas para colaborar en el cuidado de gatos rescatados, a cambio de alojamiento y desayuno

Cinco horas de trabajo y alojamiento gratis: una isla de Grecia busca voluntarios para cuidar gatos

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 31 julio

Como cada viernes, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 31 julio

Un español que vive en Japón: “Incluso para ir al supermercado siento que todo el mundo se esfuerza por verse bien”

Fran Martín lleva cuatro meses en la capital japonesa y ha compartido choques culturales desde los tatuajes a el silencio en el transporte público

Un español que vive en Japón: “Incluso para ir al supermercado siento que todo el mundo se esfuerza por verse bien”

La crisis migratoria en Ceuta pone a España contra las cuerdas: Italia y Finlandia llaman a su exclusión de Schengen mientras Francia refuerza la frontera

Más de 49.000 personas han cruzado la frontera de Marruecos a Ceuta en menos de dos días, lo que ha provocado el colapso de los centros de acogida, la movilización del ejército y la Guardia Civil

La crisis migratoria en Ceuta pone a España contra las cuerdas: Italia y Finlandia llaman a su exclusión de Schengen mientras Francia refuerza la frontera
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La crisis migratoria en Ceuta pone a España contra las cuerdas: Italia y Finlandia llaman a su exclusión de Schengen mientras Francia refuerza la frontera

La crisis migratoria en Ceuta pone a España contra las cuerdas: Italia y Finlandia llaman a su exclusión de Schengen mientras Francia refuerza la frontera

Juan José Ebenezer, mecánico: “El filtro del aire no depende del kilometraje, depende del uso que le des y de dónde vivas”

Marine Le Pen acusa al Gobierno de “alentar la entrada masiva de migrantes” y promete limitar la libre circulación en el espacio Schengen a “nacionales” europeos

La llegada masiva de migrantes a Ceuta se gestó en redes sociales: grupos de Facebook compartían información para cruzar a nado

El despliegue militar y las consecuencias de la crisis migratoria de Ceuta en 2021: cientos de soldados y un cambio en las relaciones con Marruecos

ECONOMÍA

Cinco horas de trabajo y alojamiento gratis: una isla de Grecia busca voluntarios para cuidar gatos

Cinco horas de trabajo y alojamiento gratis: una isla de Grecia busca voluntarios para cuidar gatos

Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre explicar a tu jefe por qué estás de baja: “Es secreto”

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 31 de julio

La gran banca española bate récords: gana 20.164 millones en seis meses, un 18% más, con Santander a la cabeza

Los pisos que se compran en España pierden seis metros cuadrados en un año mientras su precio se dispara un 14%

DEPORTES

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Arbeloa se lanza a por La Fábrica: Gonzalo y Palacios a punto de firmar por el Fulham

Mike Krack celebra el progreso de Aston Martin: “El paquete de actualizaciones que hemos traído funciona”

El FC Barcelona recibe la denuncia presentada por el Atlético de Madrid por el caso Julián Álvarez

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic