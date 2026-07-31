Un grupo de ciudadanos recibe a Pedro Sánchez en Ceuta con insultos y gritos de "dimisión"

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Ceuta, 31 jul (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido recibido este mediodía en Ceuta con insultos y gritos de "dimisión" por un grupo de más de un centenar de ciudadanos que se ha concentrado a las puertas del Ayuntamiento.

El presidente del Gobierno ha llegado al Ayuntamiento ceutí pasadas las 12 horas para mantener una reunión con el presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas (PP), el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez, y efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

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"Ceuta no se vende", "Presidente dimisión" han sido algunos de los gritos de los ceutíes agolpados en las inmediaciones del Ayuntamiento, donde la Policía Nacional había acordonado la zona.

Desde este jueves, casi 50.000 personas han accedido de forma irregular en la ciudad, que tiene 84.000 habitantes y cuyos comercios, bares y restaurantes permanecen cerrados, en un clima de preocupación.

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Momentos antes de la llegada del presidente del Gobierno, un grupo de ciudadanos se ha enfrentado con migrantes que estaban en los alrededores, lo que ha motivado la intervención de la Policía Local para evitar peleas. EFE

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