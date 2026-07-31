Tabilo derrota a Atmane y se mete en los cuartos de final en Washington

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Washington, 30 jul (EFE).- El chileno Alejandro Tabilo se impuso este jueves al francés Terence Atmane en la segunda ronda del Abierto de Washington y jugará los cuartos de final contra el estadounidense Ben Shelton o el francés Ugo Humbert.

Tabilo, actual 30 del ranking ATP, se deshizo de Atmane (n.56) por 6-3 y 7-6(6) en 1 hora y 32 minutos de partido. En primera ronda, el chileno había eliminado al neerlandés Tallon Griekspoor (n.67).

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Tabilo arrancó el partido muy cómodo y logró un 'break' temprano en el tercer juego para el 3-1. El chileno consolidó la rotura sin demasiados problemas y se apuntó un segundo 'break' cuando restaba para el set.

En el segundo set, Atmane salvó dos bolas de 'break' en el cuarto juego para mantener el 2-2, un punto de inflexión para el francés, que dio un paso al frente en busca de igualar el partido.

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Pero terminó frustrado e incluso lanzó su raqueta tras no lograr romper el saque del chileno y verse abocado al desempate. Fue un 'tie-break' igualado, en el que Tabilo desaprovechó su primera pelota de partido al saque, pero lo cerró en la segunda, al resto.

El chileno terminó el partido con 28 golpes ganadores -11 de ellos saques directos- y 24 errores no forzados, frente a los 15 y 23 de Atmane.

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En declaraciones en zona mixta tras el partido, Tabilo explicó que salió "muy suelto" y con "mucha claridad" sobre la estrategia a seguir, lo que pudo tomar "un poco desprevenido" a Atmane hasta que el francés se acomodó en el segundo set.

"Tuve ahí unas chances de 'break' que no se me dieron y, obvio en el segundo, sabiendo que estoy más cerca de ganar, uno empieza a pensar un poquito más, empiezan los nervios y también ahí cuesta un poco", reconoció el chileno.

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Los de mañana serán sus quintos cuartos de final de la temporada, después de alcanzar esta ronda en Buenos Aires, Río de Janeiro (finalista), Santiago y Bastad (semifinalista).

El ATP y WTA 500 de Washington abre la gira norteamericana de pista dura, que culminará con el Abierto de Estados Unidos tras hacer escala en los torneos de categoría 1.000 de Canadá y Cincinnati. EFE

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