Sofocado el incendio forestal de La Puebla de los Infantes (Sevilla)

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Sevilla, 31 jul (EFE).- El dispositivo de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, ha dado por sofocado el incendio forestal que afectaba al paraje Pantano José Torán, en el término municipal de La Puebla de los Infantes (Sevilla).

Según ha informado el Infoca en sus redes sociales, el incendio se ha dado por extinguido poco después de las 11.00 horas, después de quedar estabilizado durante la noche.

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A primera hora de esta mañana se ha incorporado un contingente de 22 efectivos en tierra y una autobomba, para relevar a los 16 efectivos por tierra y un camión autobomba que trabajaron durante la madrugada.

El incendio se había originado a las 18:16 horas de este jueves, momento en el que se activó de manera inicial un dispositivo por aire compuesto por un helicóptero semipesado, uno ligero y dos aviones anfibios ligeros, apoyados sobre el terreno por 18 efectivos terrestres y una autobomba. EFE

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