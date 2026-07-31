Sergio González, ex del Leganés: "Diomande tiene potencial para estar entre los mejores"

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Alba Calzado

Madrid, 31 jul (EFE).- El excapitán del Leganés Sergio González afirma, en una entrevista con EFE, que su excompañero Yan Diomande "está dando saltos de gigante", y que, en cuanto a sus condiciones técnicas, no alberga "ninguna duda de que tiene la capacidad para estar en los clubes más grandes" y "potencial para estar entre los mejores".

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El central, que durante la temporada 2025-2026 ha formado parte del Al Riyadh de Arabia Saudí, ve clara la dimensión a la que puede llegar Diomande, pretendido por clubes como Real Madrid o PSG, con el que coincidió entre marzo y mayo de 2025. "Está dando saltos de gigante. Con el Mundial se ha abierto al mundo, ha demostrado que en escenarios grandes tiene nivel, y ahora están llamándole los mejores equipos del mundo", comienza.

"Por supuesto que tiene la capacidad. Ahora veremos finalmente dónde acaba y qué nivel puede mostrar. En cuanto a condiciones, no tengo ninguna duda de que tiene la capacidad para estar en los clubes más grandes, y tiene potencial para estar entre los mejores jugadores del mundo en los próximos años", añade.

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González fue primer capitán del Leganés en sus dos últimas temporadas con el conjunto pepinero, una tarea que define como "algo muy natural", en la que trataba de "ayudar" a sus compañeros y "representar al club de la mejor manera".

En ese cometido, también actuaba de enlace con los jugadores de la cantera, para "marcarles un poco el camino". Diomande se incorporó a la disciplina del filial después del parón invernal, y sólo tres partidos fueron suficientes para que subiera al primer equipo. González, por tanto, todavía no le conocía bien. Pero dejó huella desde su primera impresión.

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El central recuerda ese día: "No había estado casi tiempo en el filial. Fue en marzo, en un parón FIFA, que jugamos un partido de entrenamiento contra el filial, y ahí apareció Yan. Ganamos por goleada, creo que fue 7-1, y él marcó el gol. Desde que tocó el balón, nos dimos cuenta de que estábamos ante algo diferente. Desde ahí, se quedó con nosotros".

"Vimos en las primeras jugadas que era totalmente diferente a todos los que estábamos allí, que tenía un nivel muy alto, unas condiciones físicas y técnicas que destacaban muchísimo. Tenía capacidad de asociarse, de driblar de una manera alucinante, nos metió un gol por la escuadra... Nos quedamos alucinados de la capacidad que tenía", apunta el que fuera su capitán.

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A nivel personal, el delantero es definido por su capitán como "una mezcla de timidez fuera del campo y desparpajo dentro de él". "Tratábamos de ayudarle para que se adaptara al funcionamiento del fútbol profesional. Se le veía una persona que quería aprender. Queríamos ayudarle porque estábamos convencidos de que con él podíamos estar más cerca de conseguir el objetivo", rememora.

Diomande llegó a mitad de año a un Leganés recién ascendido que terminó descendiendo. Sin embargo, el camino dejó en el vestuario un buen recuerdo. "Está claro que no conseguimos el objetivo y eso lo empaña, pero disfrutamos mucho, luchamos hasta el final y creo que dimos buen nivel", asegura González.

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El central destaca días como el de la victoria contra el Barcelona en el Camp Nou por 0-1. Aunque el gol fue suyo, de lo que se acuerda es del mérito que tuvo dejar la portería a cero. "Tuvimos la capacidad de aguantar todo el partido. Es algo muy difícil y que conseguimos entre todos", sentencia.

Ahora, Sergio González describe su experiencia de un año en Arabia como "totalmente diferente" a todo lo anterior y que le ha hecho "crecer en todos los sentidos". Busca un nuevo lugar en el que jugar, "seguramente fuera de España". Quizá su excompañero Yan Diomande sea el que regrese a LaLiga EA Sports. EFE

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