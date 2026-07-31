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Sánchez viaja este viernes a Ceuta tras la llegada de miles de personas desde Marruecos

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Madrid, 31 jul (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este viernes a Ceuta junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la crisis migratoria provocada por la llegada este jueves de miles de personas de forma irregular desde Marruecos, nueve de los cuales han muerto cuando intentaban llegar a nado a la ciudad.

Sánchez se desplazará a la frontera del Tarajal para reunirse con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, posteriormente, participará en un encuentro de coordinación en el Palacio de la Asamblea con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas; el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez; los responsables de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como el director del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y responsables de Cruz Roja.

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La visita se produce después de que el presidente del Gobierno asegurara este jueves que el Ejecutivo está "volcado" en dar una respuesta inmediata a la situación y movilizando todos los recursos necesarios para recuperar la normalidad, mientras España y Marruecos han acordado reforzar la coordinación para hacer frente a la presión migratoria y acelerar la devolución de quienes hayan entrado de forma irregular.

La crisis se ha agravado a lo largo de este jueves con el hallazgo de nueve cadáveres en el mar.

Salvamento Marítimo ha recuperado un primer cuerpo a primera hora de la mañana y posteriormente la Guardia Civil ha localizado otros ocho en las inmediaciones de la frontera del Tarajal. Todos ellos de personas que, según las primeras hipótesis, han fallecido ahogadas cuando intentaban llegar a nado a Ceuta.

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La ciudad autónoma permanece en una situación de máxima tensión tras varios días de llegadas continuadas de migrantes, un escenario que ha llevado al Gobierno a reforzar el dispositivo de seguridad con apoyo de las Fuerzas Armadas a la Guardia Civil y que centrará la visita de Sánchez y Grande-Marlaska este viernes. EFE

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