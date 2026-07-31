Rescatan a 15 personas que quedaron atrapadas en una atracción de las ferias de Santander

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Santander, 31 jul (EFE).- Unas quince personas quedaron atrapadas anoche en una atracción de las ferias de Santander a unos 15 metros de altura y fueron rescatadas por los bomberos sin que hubiera heridos ni más incidencias.

En torno a las 22.15 horas hubo un aviso al servicio del 112 que informó de que estas personas se habían quedado atrapadas en la atracción, informan a EFE fuentes del Ayuntamiento de Santander.

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Se movilizó al recinto ferial del aparcamiento de los Campos de Sport de El Sardinero a los bomberos municipales, que comprobaron que las personas afectadas eran 15 y que estaban a unos 15 metros de altura.

Estas personas, a las que los bomberos bajaron una escala, pudieron ser rescatadas.

No hubo heridos ni más incidencias en una intervención que terminó en torno a las doce de la noche. EFE