Rebajan de 180 a 90 años la condena al profesor que grabó a mujeres en baños y probadores

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Pamplona, 31 jul (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha rebajado de 180 años y 9 meses a 90 años, 4 meses y 15 días de prisión la condena impuesta el pasado abril por la Audiencia Provincial al profesor de un instituto navarro que grabó a mujeres en baños del centro y en probadores de establecimientos comerciales, y manipuló fotografías de sus alumnas.

En la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, la Sala de lo Civil y Penal del TSJN explica que la rebaja de las penas en un grado viene exigida por la apreciación de una atenuante analógica simple de trastorno mental, que se suma a la atenuante de reparación del daño que ya se tuvo en cuenta en la sentencia de la Audiencia.

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El diagnóstico de alteración psíquica, precisa el Tribunal, se destacó en el informe elaborado por el médico forense del Instituto Navarro de Medicina Legal y fue corroborado por los psiquiatras que tratan al encausado.

La Sala precisa que, de conformidad con el artículo 76 del Código Penal, el máximo de cumplimiento efectivo por las penas de prisión impuestas en esta causa es de 7 años y 6 meses, el triple de la pena más alta establecida (2 años y 6 meses).

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El procesado deberá indemnizar con entre 3.000 y 15.000 euros a las 42 víctimas. Con anterioridad al juicio, celebrado en marzo, el inculpado había consignado 273.000 euros para reparar a las denunciantes, motivo por el cual la Audiencia estimó en la resolución judicial la atenuante de reparación del daño.

Entre sus víctimas, estaba una vecina, quien, al percatarse de que había una cámara que colgaba de la ventana del piso superior, interpuso en octubre de ese año la denuncia que dio origen a la posterior investigación policial y judicial.

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Tras la denuncia de la vecina, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona autorizó el 19 de octubre de 2023 la entrada y registro en el domicilio del encausado.

El acusado se aprovechó de su condición de docente y, usando los datos personales de las menores, se apoderó de sus claves de acceso de correos y redes sociales como Instagram o Snapchat, con lo que accedía a todo tipo de archivos y fotos privadas de alumnas que luego se guardaba y manipulaba con aplicaciones para hacerlas aparecer desnudas. EFE

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