PP y Vox aprueban la ley de acompañamiento de las cuentas con el rechazo de la izquierda

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València, 31 jul (EFE).- La suma de PP y Vox ha aprobado este viernes la ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana, también conocida como de acompañamiento a los presupuestos autonómicos de 2026, frente al rechazo de PSPV-PSOE y Compromís.

En la última sesión plenaria del curso político, el portavoz popular, Nando Pastor, ha destacado el acuerdo con Vox y ha señalado que estas medidas simplificarán los trámites burocráticos y bajarán los impuestos, al tiempo que se dedicarán 350 millones de euros a vivienda.

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El síndic de Vox, José María Llanos, se ha felicitado por la aprobación ya que, aunque estas cuentas "no son de Vox", sí recoge sus aportaciones y avanza en el concepto de prioridad nacional, cuyo principio inspirador había sido incluido en la Ley de Presupuestos y ahora en la Ley de Acompañamiento "aparece" en cuanto a resuisitos para el acceso a viviendas públicas.

Desde la oposición, José Muñoz, del PSPV-PSOE, ha criticado que se hagan rebajas fiscales a quienes ganan más de 100.000 euros anuales y añadido que el PP de Juanfran Pérez Llorca aprueba leyes "de la mano de quienes hablan de los menores no acompañados como si fueran paquetes de Amazon".

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El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha situado las cuentas en un "extremismo ideológico" a medida del PP y Vox, y ha coincidido con los socialistas en que de forma "vergonzosa" se beneficia a la gente privilegiada "y castiga a la gente que menos ingresos tiene". EFE