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Óscar López cree que "por supuesto" la compra del ático de Madrid podría ser delito

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Madrid, 31 jul (EFE).- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha afirmado que acudirán "donde haga falta" hasta aclarar la polémica compra del ático que iba a utilizar como "oficina temporal" Isabel Díaz Ayuso, y cree que "por supuesto" esta compra podría ser un delito.

Preguntado en una entrevista en la cadena SER por si la operación de compra de este ático podría ser constitutiva de delito, López ha respondido que "por supuesto" y ha insistido en que el PSOE solicitará toda la documentación y llegará "donde haga falta".

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"Vamos a ir a donde haga falta, a la Justicia, al Tribunal de Cuentas, a todos los órganos administrativos", ha dicho el también candidato del PSOE a la presidencia madrileña.

López ha acusado a Ayuso de haber "mentido mucho para encubrir una realidad que era insostenible" y ha comentado que Ayuso y su pareja "decidieron vender su piso y que todos los madrileños le compraran otro".

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El ministro ha pedido también la "dimisión inmediata" de la presidenta madrileña, ya que considera que "es demasiado tarde para dar explicaciones" y ha asegurado que "es una vergüenza", que esto suceda "en un sitio como Madrid, donde el principal problema es la vivienda".

El ministro ha calificado las explicaciones de la presidenta de "inverosímiles, absurdas y ridículas" y la acusa de ofrecerlas solo "cuando la han pillado". EFE

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