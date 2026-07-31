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Ocho recomendaciones de series y películas para repescar en 'streaming' este agosto

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Javier Picazo Feliú

Madrid, 31 jul (EFE).- Llega el mes de agosto y, como ya es costumbre, lo hace plagado de películas y series para ver en plataformas de 'streaming'. Un momento perfecto para lanzar algunas novedades con historias ligeras de superhéroes, tiburones y fantasía, y para repescar alguna de las grandes producciones más destacadas de este año que, por falta de tiempo, se han quedado olvidadas.

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Es el gran estreno de tiburones del verano en 'streaming'. Una película que tiene todos los ingredientes: un grupo de chavales inocentes e intrépidos, el exotismo de unas cuevas de Tailandia y la presencia temible de un enorme tiburón toro con ganas de dar sustos y acabar con todos uno a uno. Una más a la estela de los títulos anuales protagonizados por escualos que abrió, en 1975, la legendaria y exitosa 'Tiburón' de Steven Spielberg.

Premiada y amada por igual, la epopeya de Carmy Berzatto en su afán por transformar un negocio familiar de bocadillos en un restaurante estrella Michelin es una de las mejores opciones posibles. Este año se estrenó su quinta y última temporada y ya se puede ver completa.

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Un elenco de actrices en estado de gracia, humor, crítica social, amistad y una producción sobresaliente. Una de las series del año con Anna Castillo, Macarena García, Laura Weissmahr y la pequeña (y sorprendente) Sofía Otero para contar las peripecias de tres amigas en momentos muy diferentes de sus vidas.

Tan divertida como irreverente, esta serie de acción y sátira de unos superhéroes (basada en un cómic) idolatrados, corruptos, narcisistas y con ansias de poder. Mención especial para Patriota, un 'superman' psicópata que ha marcado a los fans de una serie que es perfecta para ver del tirón, al haber estrenado recientemente su quinta y última temporada.

La adaptación de las novelas de Dunk y Egg, de George R.R. Martin, se ha consolidado como una gran revelación del universo ‘Juego de Tronos’. La fantasía dramática supone una precuela de ‘Juego de Tronos’ (8 temporadas, 73 episodios) y se sitúa después de ‘La casa del dragón’ (3 temporadas y 26 episodios). Sin duda una gran oportunidad para revisar (siempre que se disponga de mucho tiempo libre) de esta historia completa de luchas de poder, traiciones y momentos legendarios.

La mejor serie de lo que va de año para el portal estadounidense 'Metacritics' (que realiza medias ponderadas de críticas profesionales y de usuarios). Serie británica con el polifacético y oscarizado Riz Ahmed en una comedia en la que interpreta a un actor que en medio de muchas crisis personales y profesionales se ve ante la posibilidad de convertirse en el nuevo James Bond.

Dos de los estrenos palomiteros del año que ya están en 'streaming'. La primera, una de las cintas de ciencia ficción más destacadas del año basada en el 'bestseller' de Andy Weir y protagonizada por Ryan Gosling. Y la segunda, el regreso de la franquicia de muñecos, dibujos y cómics para contar la lucha del príncipe Adam contra las fuerzas malvadas del villano Skeletor en un universo paralelo conocido como Eternia. Pura nostalgia ochentera. EFE

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