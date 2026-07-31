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Nigel Farage pide "despertar" ante la crisis en Ceuta y la achaca a la política migratoria de España

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Nigel Farage, líder del ultraderechista Reform UK, ha señalado que Europa tiene que "despertar" ante la crisis migratoria registrada en Ceuta, con el cruce ilegal de la frontera por parte de miles de personas este jueves y viernes, una situación que ha achacado a la política migratoria del Gobierno de España.

"Es hora de despertar todo el mundo. Lo digo completamente en serio. Basta con echar un vistazo a estas imágenes (...) Esta es una batalla por el futuro de nuestra civilización", ha declarado el dirigente ultraderechista británico en un mensaje en redes sociales en el que se ha hecho eco de las imágenes en la ciudad autónoma donde las autoridades no han podido evitar la llegada masiva de migrantes a través de la playa de El Tarajal.

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"Sí, es territorio español. Decenas de miles de personas, quizá más, están entrando en esa pequeña parte de España", ha dicho sobre la crisis en Ceuta para afear que las autoridades "parecen incapaces de actuar".

A renglón seguido, Farage ha achacado la situación a la política migratoria de España tras recordar el proceso de regularización promovido por el Gobierno y señalar que se ha lanzado el mensaje de que pueden quedarse en el país.

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"Tened presente esto: a principios de este año, España concedió una amnistía a medio millón de personas que habían entrado ilegalmente en el país. El mensaje que transmite España es claro: entra y se te permitirá quedarte", ha subrayado.

El líder de Reform UK ha avisado de que el "muchos de esos jóvenes, muchos de ellos peligrosos, se dirigirán hacia Calais y también llegarán a nuestro país". De esta forma ha señalado que, a no ser que se logre una "reforma" en Reino Unido y se impida su entrada, estas imágenes se verán en el país.

"Lamentablemente, los conservadores nos fallaron y el Partido Laborista también nos ha fallado", ha incidido sobre la gestión migratoria en Reino Unido.

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EuropaPress

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