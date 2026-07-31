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Muere el conductor de un camión tras chocar contra un turismo parado en la AP-36

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Madrid, 31 jul (EFE).– El conductor de un camión ha fallecido este jueves por la tarde en un accidente de tráfico registrado en la autopista AP-36, dentro del término municipal de El Provencio (Cuenca).

Así lo informó por la noche el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El siniestro ha tenido lugar cuando el vehículo que conducía la víctima ha colisionado contra un turismo que se encontraba parado en la vía, informó 112 Castilla-La Mancha en una publicación en la red social X.EFE

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