Muere el conductor de un camión tras chocar contra un turismo parado en la AP-36

Madrid, 31 jul (EFE).– El conductor de un camión ha fallecido este jueves por la tarde en un accidente de tráfico registrado en la autopista AP-36, dentro del término municipal de El Provencio (Cuenca).
Así lo informó por la noche el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.
El siniestro ha tenido lugar cuando el vehículo que conducía la víctima ha colisionado contra un turismo que se encontraba parado en la vía, informó 112 Castilla-La Mancha en una publicación en la red social X.EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Clima: las temperaturas que predominarán este 31 de julio en Madrid
Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo
Predicción del tiempo en Barcelona para este 31 de julio
Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera con Marruecos, en directo: guardias civiles aseguran que se están produciendo nuevas entradas “masivas”
El Gobierno ha anunciado que las Fuerzas Armadas reforzarán a la Guardia Civil en Ceuta, pero descartan declarar la emergencia nacional ante la llegada masiva de migrantes desde Marruecos
Cupón Diario de la Once: jugada ganadora y resultado del último sorteo
Esta lotería organiza cuatro sorteos a la semana, aquí está la combinación ganadora de este jueves
La Primitiva: jugada ganadora y resultado del último sorteo
Como cada jueves, aquí están los ganadores del sorteo de Primitiva dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado
MÁS NOTICIAS