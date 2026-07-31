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Miles de personas siguen regresando a Marruecos, mientras que ya solo pequeños grupos tratan de entrar a Ceuta a nado

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Miles de personas continúan cruzando este viernes por la tarde la frontera de El Tarajal de Ceuta hacia Marruecos, mientras que ya solo pequeños grupos intentan llegar hasta la Ciudad Autónoma a nado, según ha podido comprobar Europa Press.

El flujo de salidas es mucho más importante que el de entradas y quienes abandonan Ceuta lo hacen exhaustos tras deambular durante todo el día por una ciudad en la que prácticamente todos los comercios han estado cerrados.

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Hasta las 20.30 horas, y según ha podido comprobar esta agencia, quienes trataban de alcanzar la costa ceutí se han encontrado con unos 30 militares del Ejécito que custodiaban la playa de El Tarajal. Además, en las inmediaciones de la playa hay habilitadas ambulancias para atender a personas heridas o algunas que han presentado sintomas de ahogamiento tras nadar desde el país vecino.

Algunos, especialmente los más jóvenes, han logrado sortear a los efectivos con el objetivo de llegar al centro de la ciudad. Sin embargo, los agentes reconocen a Europa Press que es cuestión de tiempo que estas personas se cansen de estar por la ciudad y, como el resto de llegados en las últimas 24 horas, decidan regresar a Marruecos.

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Asimismo, el bajo número de personas que intentar acceder a nado a Ceuta ha provocado que sobre las 20.30 horas los militares desplegados abandonen la playa

Muchos de los militares que desarrollan su actividad en la ciudad hablan árabe y durante todo el día han acompañado hasta la frontera a las personas que debían regresar a Marruecos, en un ambiente de cooperación y colaboración.

Según la última actualización del Gobierno, a las 18 horas había aumentado hasta los 48.300 el número de inmigrantes que han retornado a Marruecos desde Ceuta. En este entido, el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares, también ha asegurado, a través de un mensaje en la red social X, que "la práctica totalidad" de inmigrantes ya "han vuelto a Marruecos".

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EuropaPress

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