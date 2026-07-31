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Milagros Tolón: el género supone una losa para adquirir puestos de responsabilidad

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Santander, 31 jul (EFE).- La ministra de Educación, Milagros Tolón, ha asegurado que el género siempre "ha supuesto una losa para adquirir puestos de responsabilidad" y ha incidido en la importancia de reconocer la igualdad en el poder y de seguir avanzando en el cambio.

Tolón ha clausurado un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander, sobre sexo, género y poder, organizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

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En declaraciones a medios antes de su intervención, la ministra ha reivindicado el papel de la mujer en la política, que ha sido siempre un "contexto de hombres", y ha compartido su propia experiencia como primera alcaldesa de la ciudad de Toledo.

Ha asegurado que si se ha avanzado mucho en la llegada de las mujeres al poder, "es gracias las abuelas que lucharon y a una sociedad que empujaba el cambio social", y ha agregado que los avances son el resultado de cuestionar "lo que parece inamovible".

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Para Tolón, "ampliar derechos no obliga a nadie a ejercerlos, impide que alguien pueda negárselos a los demás".

La ministra ha sostenido que la política tiene la responsabilidad de actuar y transformar la conciencia social en derechos y cree que "para actuar con rigor no basta con responder a la conmoción del momento", sino que hay que investigar, dialogar y contrastar.

Además se ha referido a uno de sus ámbitos, la educación, como herramienta para evitar las desigualdades, y ha incidido en la importancia de no decir a los estudiantes qué deben pensar.

A su juicio, lo que hay que hacer es dotarles de recursos para que sepan distinguir estereotipos, discriminaciones y que comprendan que nadie tiene derecho a decidir sobre el cuerpo de otra persona.

Tolón ha destacado el papel de la educación afectivo-sexual en los centros, que, si bien no pretende sustituir la de las familias, puede proteger a los menores y proporcionarles información y herramientas.

"El silencio no protege ni impide que los menores accedan a contenido sexual en internet. El 70 % de los chavales de 12 años consumen pornografía sin querer y reciben el mensaje de que los celos son una prueba de amor y el control una forma de afecto", ha alertado.

En este sentido ha calificado los centros educativos como espacios de convivencia en los que "la diversidad es la nueva normalidad", y ha reivindicado herramientas para que el profesorado pueda prevenir e identificar situaciones de acoso o exclusión.

También ha resaltado que "el poder del futuro se está definiendo en las aulas", en las que los jóvenes que ahora estudian inteligencia artificial, algoritmos y otras ciencias decidirán la sociedad de las próximas décadas.

En materia de igualdad ha reivindicado que "ningún derecho es irreversible" y ha acusado a las comunidades autónomas gobernadas por la derecha y la extrema derecha de "negar la relación de poder que genera la violencia machista". EFE

egg/ppc/jdm

(Foto) (Vídeo)

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