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Llegan 79 efectivos de Catar para colaborar en los incendios en Castilla y León

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Madrid, 31 jul (EFE).- Un total de 79 integrantes del contingente catarí especializado en la lucha contra incendios forestales han llegado en la madrugada de este viernes a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) para incorporarse a las labores de extinción en Castilla y León.

Está previsto que este despliegue alcance los 130 efectivos en los próximos días, en el marco del acuerdo bilateral de cooperación en materia de emergencias suscrito entre España y el Estado de Catar.

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"Catar es un estado amigo, un estado hermano que viene a apoyarnos con todos los medios y todas sus ganas para poder minimizar el impacto que los incendios forestales tengan en la población española", aseguró Julio González, Jefe de Área Operativa de la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias.

La movilización de este contingente se ha llevado a cabo a través de la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, tras la solicitud de apoyo con medios extraordinarios formulada el pasado 29 de julio por la Junta de Castilla y León debido a los incendios forestales que afectan a la comunidad autónoma.

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Los efectivos cataríes se sumarán a los trabajos sobre el terreno para reforzar las capacidades operativas. Entre los medios aportados por el país aliado destacan cuatro autobombas, camiones cisterna para el reabastecimiento de agua, cinco vehículos ligeros y dos helicópteros con capacidad para transportar y realizar descargas de hasta dos toneladas de agua.

Desde la Administración central han puesto en valor estos mecanismos de colaboración internacional y de apoyo mutuo, considerados fundamentales para articular una respuesta ágil, coordinada y eficaz ante situaciones de emergencia de gran magnitud y especial complejidad. EFE

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