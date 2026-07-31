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Largas colas en la frontera de Melilla con viajeros del Paso del Estrecho a la espera

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Melilla, 31 jul (EFE).- Las inmediaciones del paso fronterizo de Beni-Enzar que conecta Melilla con Marruecos se encuentran llenas de vehículos y de familias, alrededor de un millar de personas en total, que están a la espera de poder cruzar al país vecino con la incertidumbre de no saber cuándo podrán hacerlo por un cierre que acumula 15 horas.

La mitad, aproximadamente, llevan esperando en la zona prácticamente desde que se cerró la frontera alrededor de las 21:00 horas de este jueves tras desembarcar en el buque procedente de Málaga y la otra mitad desde esta mañana, sobre las 6:30 horas, cuando llegaron a Melilla en el barco de Motril (Granada).

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En total, unos 500 vehículos, según han informado a EFE fuentes policiales, que se han ido situando por orden de llegada en las zonas de embolsamiento ubicadas en un solar contiguo y una amplia carretera con varios carriles, ocupados muchos de ellos por familias con niños pequeños y personas mayores que esperan con mucha paciencia pese al cansancio y el calor.

Según ha podido presenciar EFE, la mayoría espera fuera de los coches, sentados en la mediana que separa los carriles o en el suelo con la ayuda de cartones o telas, mientras otros eligen dar un paseo para entretener a los más pequeños y desafiar al aburrimiento y desde la ciudad autónoma han repartido sillas y hamacas en una carpa cercana.

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Prácticamente todos buscan espacios de sombra allí, bajo un árbol o junto a los edificios cercanos, sobre todo en cuanto ha empezado a avanzar la mañana, y algunos aprovechan la espera para sacar el transistor y escuchar las noticias sobre cómo evoluciona la crisis migratoria que sufre Ceuta, pero también Melilla en menor medida, que es lo que les ha dejado “atrapados” en una ciudad de paso en su largo viaje.

Los intentos de entrada irregulares que sufren las dos ciudades coinciden con el fin de semana más crítico de la Operación Paso del Estrecho, dado el cambio de mes de julio a agosto, que significa para muchos el principio o el final de las vacaciones.

Por ello, según ha explicado a EFE el consejero de Seguridad Ciudadana, José Ronda, desde la ciudad autónoma recomiendan que, mientras se prolongue el cierre fronterizo, no se embarque a pasajeros de la Operación Paso del Estrecho en los buques dirección Melilla para evitar una mayor aglomeración.

El consejero apunta que esa sería una labor de la Delegación del Gobierno en contacto con las navieras, aunque también ha precisado que desde la ciudad autónoma están buscando alternativas y zonas de embolsamiento para los vehículos que pudieran seguir llegando si la frontera sigue sin reabrir.

Seguridad Ciudadana ha ampliado también el dispositivo de Protección Civil que tenían preparado para atender al millar de viajeros que están esperando en las inmediaciones de la frontera, a las que se está ofreciendo agua y zumos, además de asistencia sanitaria a quien padezca algún tipo de enfermedad, como diabetes.

También se han incorporado a estas tareas personal de la Cruz Roja y del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), según el consejero, que ha dicho que la situación actualmente en la frontera es “de calma” porque “las fuerzas y cuerpos de seguridad la tienen controlada y no hay por qué tener ningún tipo de preocupación al respecto, salvo la típica que pueda haber en estos casos”.

El deseo común de todo el mundo es que aminore la presión migratoria y se pueda reabrir la frontera cuanto antes, algo que verbaliza un melillense apostado junto a la puerta al lamentar la incertidumbre por la falta de información y lo “inhumano e injusto” que resulta para todos esperar sin saber hasta cuándo. EFE

(Foto) (Vídeo)

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