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La surcoreana Ryu Haeran, líder del Open Británico femenino a mitad de torneo

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Redacción Deportes, 31 jul (EFE).- La surcoreana Ryu Haeran, ganadora de los dos últimos 'majors' del año, se ha situado en el liderato del Open Británico, quinto y último grande de 2026, con un acumulado de 135 golpes (7 bajo par) en los dos primeros días en el recorrido inglés del Royal Lytham and St. Annes.

Ryu, número 3 del ránking mundial, firmó este viernes una tarjeta de 69 impactos (-2), tres más de los que empleó el primer día. Hizo cinco birdies por dos bogeys.

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Aventaja en un impacto a la japonesa Shiho Kuwaki y en dos a la estadounidense Yealimi Noh y la tailandesa Jeeno Thitikul, número 2 del mundo y que el jueves fue la primera líder del torneo y este viernes firmó un +2 (73).

La jugadora surcoreana, de 25 años, ha logrado en 2026 sus dos primeros 'majors' al ganar de forma consecutiva el PGA y el Evian. Este viernes ha presentado sus credenciales para el tercero.

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La número uno del mundo y ganadora de los dos primeros grandes del curso, la estadounidense Nelly Korda, se repuso a su mal inicio del jueves y, con una ronda de 68 (-3), marcha con -1 en el acumulado, a seis de la cabeza.

En cuanto a las españolas, la mejor sigue siendo la amateur Paula Martín, con -2 en el total tras hacer el par (70) este viernes. También siguen en el torneo Julia López (+1) y Carla Tejedo (+4).

No pasan el corte Carlota Ciganda, Carolina López Chacarra y Ana Peláez, las tres con +9. EFE

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