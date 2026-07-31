La primera mujer omaní en escalar el Everest muere en una avalancha en Pakistán

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El Cairo, 31 jul (EFE).- La escaladora Nadhira Al Harthy, primera mujer omaní en escalar el Everest, ha muerto víctima de una avalancha en el Broad Peak, de 8.047 metros de altura y ubicado en la cordillera del Karakórum, frontera entre Pakistán y China, según anunció este viernes Omán.

La agencia oficial de noticias omaní, ONA, confirmó el fallecimiento de la escaladora, y aseguró que fue en una avalancha en el monte Broad Peak de Pakistán, citando a las autoridades paquistaníes y la empresa organizadora de la expedición tras hallar su cadáver "al pie del lugar del derrumbe".

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Nadhira se convirtió en la primera mujer omaní en alcanzar la cima del Everest en 2019. La escaladora también fue coronada en el K2 y el Manaslu, entre otros picos.

Autoridades pakistaníes habían informado anteriormente de que habían puesto en marcha una operación de búsqueda y rescate para localizar a diez alpinistas desaparecidos en el Broad Peak, indicó en un comunicado el Club Alpino de Pakistán (ACP).

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El club informó la víspera de que había recibido noticias "muy preocupantes" sobre una avalancha que alcanzó al equipo de montañistas, liderado por el reconocido escalador Nirmal Purja. El nepalí es famoso por haber escalado las 14 montañas del mundo de más de 8.000 metros en poco más de seis meses en 2019.

Además de por la omaní, el resto del grupo está compuesto por el paquistaní Sohail Sakhi, la estadounidense Mallory Geis, el chino Wang Zhong y los nepalíes Pur Bahadur Gurung, Kili Pemba Sherpa, Nima Sherpa, Nawang Thindu Sherpa y Gyalu Sherpa.

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Según el club, todo el equipo permanece incomunicado desde que se registró la avalancha, mientras avisó de que las condiciones son difíciles por la gran altitud.

El Broad Peak, conocido localmente como Falchan Kangri, es la duodécima montaña más alta del mundo y la tercera de la cordillera del Karakórum, después del K2 y el Gasherbrum I. La montaña se alza entre la frontera de Pakistán y China, a lo largo del borde del glaciar Baltoro, en la región paquistaní de Gilgit-Baltistán. EFE

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