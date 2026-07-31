La frontera de Melilla sigue cerrada y se acumulan cientos de coches del Paso del Estrecho

Guardar

Melilla, 31 jul (EFE).- El paso fronterizo de Beni-Enzar, el único operativo entre España y Marruecos en Melilla, sigue cerrado desde anoche, cuando quedó inoperativo por intentos de entrada de migrantes, mientras se acumulan cientos de vehículos y viajeros de la Operación Paso del Estrecho (OPE) para pasar al país vecino.

Según ha podido comprobar EFE, sigue habiendo un importante trasiego de patrullas de la Guardia Civil en las inmediaciones del control fronterizo, algunas de ellas custodiando y abriendo camino a grandes camiones del Ejército que se dirigían hacia la valla.

PUBLICIDAD

La Delegación del Gobierno en Melilla ha informado de que el operativo para intentar evitar las entradas irregulares ha finalizado pasadas las siete y media de la mañana de este viernes y “no es posible facilitar todavía una cifra definitiva” de cuántos migrantes podrían haber accedido a la ciudad. EFE

(Foto) (Vídeo)