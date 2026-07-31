Jehyve Floyd, físico y experiencia para el juego interior del Movistar Estudiantes

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Madrid, 31 jul (EFE).- El Movistar Estudiantes ficha al pívot estadounidense Jehyve Floyd para reforzar su juego interior por su "poderío físico, intimidación y experiencia” y da por cerrada la plantilla para la próxima temporada 2026-2027, según anunció este viernes.

“Es un jugador con un extraordinario impacto defensivo, jugar por encima del aro y aportar un nivel físico diferencial. Su presencia nos permite elevar el nivel competitivo del equipo”, explicó Íñigo de la Villa, director deportivo del club madrileño.

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Floyd, de 2,04 metros, cuenta con amplia experiencia en el baloncesto europeo tras su paso por equipos grandes de la Euroliga, la máxima competición continental, como Panathinaikos (Grecia) y Fenerbahçe (Turquía).

En la última temporada, disputó la Superliga turca defendiendo la camiseta del Petkim Spor, con la que promedió 5,4 puntos, 3,4 rebotes y 2 asistencias por encuentro.

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Movistar Estudiantes destacó en su web que el interior estadounidense aportará, más allá de sus cualidades físicas, “liderazgo, mentalidad ganadora y cultura de trabajo”.

Jehyve Floyd cierra la plantilla del nuevo proyecto estudiantil para la temporada 2026-2027 en busca del ascenso a la Liga Endesa, junto a Fernando Zurbriggen, Iván Aurrecoechea, Lucas Giovannetti, Juampi Vaulet, Travis Munnings, Jordan Walker, Petit Niang, Millán Jiménez, Omar Silverio, Micah Speight y Kaspar Treier. EFE

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