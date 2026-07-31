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Feijóo critica la débil reacción de Sánchez y le exige utilizar "instrumentos excepcionales" para recuperar el control

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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado hoy la debilidad de la reacción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta, y le ha exigido que defienda la integridad territorial y la seguridad nacional. Para ello ha reclamado utilizar "instrumentos excepcionales" para recuperar el control, un despliegue masivo de medios y la comparecencia urgente de Pedro Sánchez en el Congreso.

En un apunte en su cuenta de X, el líder 'popular' ha recalcado que "a Ceuta ha seguido llegando gente toda la noche y quienes están sobre el terreno describen una ciudad ocupada, sin que se esté haciendo nada suficiente para evitarlo". Y ha añadido que en Melilla también han entrado unos 400 irregulares.

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Por ello, ha advertido de que "tan grave" como lo que está pasando es que "el Gobierno reaccione con esta debilidad", por ello, ha exigido al jefe del Ejecutivo que defienda la seguridad nacional, la integridad territorial y la convivencia.

"Como presidente del Gobierno tiene instrumentos y medios a su disposición, y solo resta que dé las órdenes", ha argumentado al tiempo que recalca que "toda España está con Ceuta y Melilla".

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A este apunte, Feijóo ha añadido un texto de seis puntos con sus exigencias al Gobierno por el "riesgo a la seguridad y a la soberanía nacional" que supone la llegada masiva de migrantes a Ceuta por mar y las llegadas a Melilla.

Así, exige la "utilización de los instrumentos excepcionales" que prevé nuestro ordenamiento jurídico para responder a situaciones excepcionales, empezando por la declaración de Ceuta como situación de interés para la Seguridad Nacional.

RECUPERAR EL CONTROL

"Hay que recuperar el control efectivo de la frontera, garantizar la devolución de quienes han entrado ilegalmente y preservar la seguridad y la convivencia en unas horas que serán decisivas", ha precisado.

Además, reclama un "despliegue de medios masivo" con más refuerzos de Policía y Guardia Civil y una presencia efectiva del Ejército en apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hasta que la situación se normalice "para garantizar la seguridad de la ciudadanía y la actividad económica de la que viven los ceutíes".

Feijóo insta al Gobierno a requerir inmediatamente el despliegue de Frontex y de sus unidades de intervención rápida, así como la tramitación "inmediata y en lectura única" de la reforma de la Ley Orgánica de Extranjería con el fin de "garantizar que la figura del rechazo en frontera aplique también a las entradas por vía marítima a las ciudades de Ceuta y Melilla", en los términos de la proposición de ley que registró el Partido Popular el día 16 de julio.

A estas medidas, el presidente del PP añade la petición de "comparecencia urgente" del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados para que informe de la situación que está produciendo este "alarmante" aumento de las entradas ilegales, así como de las medidas que piensa poner en marcha para garantizar la integridad de las fronteras de España y de la Unión Europea.

También quiere que Pedro Sánchez dé explicaciones sobre la política de cooperación internacional del Gobierno en materia de control migratorio.

Finalmente, exige la convocatoria de la Diputación Permanente para que pueda celebrarse un pleno extraordinario en el Congreso en el que sustanciar dicha comparecencia a la mayor brevedad posible.

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EuropaPress

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