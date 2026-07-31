Fallece a los 66 años Franco Baresi, leyenda del Milan y del fútbol italiano

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Redacción deportes, 31 ago (EFE).- Franco Baresi, leyenda del fútbol italiano y del AC Milan, falleció este viernes a la edad de 66 años, según anunció el club lombardo en su página web.

El Milan afirma que todo el mundo en el seno de la entidad mantendrá viva la memoria del que fuera defensa internacional y capitán del equipo. EFE

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