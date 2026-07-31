España conquista la Copa de Naciones con el doble éxito de Lluc Bestard y Lucas Garrido

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Redacción deportes, 31 jul (EFE).- España conquistó la Copa de Naciones en el Europeo de Optimist disputado en Gdynia (Polonia), donde Lluc Bestard revalidó el título continental y se convirtió en la primera española con dos Europeos consecutivos en la clase, mientras que Lucas Garrido completó el éxito nacional con el bronce masculino.

Según un comunicado de la Federación Española de Vela, Bestard, regatista del Real Club Naútico de Palma, confirmó su dominio en la categoría femenina al imponerse con autoridad en una flota de 122 deportistas de 44 países. La mallorquina ganó cinco de las ocho mangas disputadas y aventajó en 13 puntos a la turca Ada Vera Tüfekçiler, sumando así su segundo oro europeo consecutivo en su carrera.

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La actuación española en la competición femenina se completó con la quinta posición de Inés Rodado, la sexta de Lola Carrión y la decimonovena de Mary Anne Osha, resultados que contribuyeron al triunfo nacional.

En la categoría masculina, Lucas Garrido, del Club Náutico Arenys de Mar, logró la medalla de bronce. A las puertas del podio terminó Jan Palou, sexto clasificado después de firmar tres victorias parciales en las ocho pruebas disputadas. Iván Sáez concluyó séptimo y Luca Nueschen finalizó decimonoveno.

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El conjunto español consiguió una "sobresaliente actuación colectiva al adjudicarse la Copa de Naciones, clasificación que distingue al país con los mejores resultados globales del campeonato. España situó a seis de sus ocho representantes entre los siete primeros de Europa en las categorías masculina y femenina, confirmando el excelente nivel de su cantera en la clase Optimist", según la federación.

El equipo español estuvo dirigido en Polonia por el entrenador nacional Ángel Zubiria y el jefe de equipo Enrique Mena. EFE