Elisa Gil: La medicina reproductiva no es magia; la fertilidad cae a partir de los 35 años

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M. Rosa Lorca

Zaragoza, 31 jul (EFE).- La recién elegida presidenta de la Sociedad Española de Fertilidad, Elisa Gil, ha advertido de que retrasar la maternidad reduce las posibilidades de embarazo incluso recurriendo a la reproducción asistida, porque "la medicina reproductiva no es magia" y trabaja con la calidad de los gametos que aportan los pacientes, una capacidad que en la mujer comienza a disminuir a partir de los 35 años.

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Gil, primera mujer al frente de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), ha alertado del impacto del retraso de la maternidad sobre la natalidad y ha reclamado medidas reales de conciliación para afrontar el "invierno demográfico" que vive España.

En una entrevista con EFE, la especialista ha recordado que el país registra alrededor de 1,1 hijos por mujer, muy lejos de la tasa de reemplazo de 2,1, además de ser el Estado europeo donde más se retrasa el nacimiento del primer hijo. A su juicio, este cambio de patrón tiene consecuencias directas sobre la fertilidad.

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"Esto de intentar quedarse embarazada a los 39 o 40 años hace muy complicado conseguir un embarazo de forma espontánea, pero lo que es peor, también dificulta lograrlo mediante técnicas de reproducción asistida", ha explicado.

En este sentido, ha querido desmontar la idea de que una fecundación in vitro puede solucionar cualquier problema. "La medicina reproductiva es medicina, no es magia", ha insistido, al recordar que los tratamientos dependen de la calidad de los óvulos y espermatozoides de cada paciente.

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La presidenta de la SEF considera que la sociedad está cada vez más informada sobre la influencia de la edad en la fertilidad, aunque sigue existiendo desconocimiento y numerosos tabúes. Según ha señalado, hace apenas una década era habitual que las pacientes de más de 40 años preguntaran en consulta: "¿Y a mí por qué nadie me dijo esto antes?". Ahora, esa reacción es menos frecuente gracias a una mayor divulgación, en la que ha reconocido el papel de los medios de comunicación y de las redes sociales.

Aun así, ha recordado que biológicamente la fertilidad femenina no ha cambiado pese al aumento de la esperanza de vida. "La mujer envejece a nivel ovárico exactamente igual que hace décadas o siglos", ha afirmado, y lo resume con una frase que atribuye a una compañera: "Los ovarios se han quedado en la época de Jesucristo".

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Además, ha apuntado que factores como la contaminación, determinados tóxicos o los disruptores endocrinos podrían estar contribuyendo al deterioro de la calidad de los gametos, especialmente de los espermatozoides, cuya calidad, según ha indicado, está empeorando de forma generalizada.

Para Gil, el descenso de la natalidad constituye un problema social de primer orden que requiere una respuesta decidida de las administraciones.

"No tener hijos ahora significa que vamos a tener un problema social muy importante en el futuro", ha afirmado, al recordar que el envejecimiento de la población compromete la sostenibilidad del sistema de bienestar.

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Por ello, ha reclamado "medidas reales de conciliación y de corresponsabilidad", ya que muchas mujeres retrasan la maternidad no por elección, sino por la dificultad para acceder a un empleo estable, una vivienda o una situación personal que les permita formar una familia.

En este contexto, ha defendido también la preservación de la fertilidad mediante la congelación de óvulos como una herramienta que permite ampliar las opciones reproductivas de las mujeres, aunque ha precisado que también constituye la respuesta a un problema social derivado del retraso de la maternidad. Según ha explicado, se trata del tratamiento que más ha crecido en los últimos cinco años.

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La presidenta de la SEF ha subrayado igualmente la necesidad de visibilizar el papel del factor masculino en la infertilidad, que está presente, al menos, en el 30 % de los problemas reproductivos, aunque habitualmente el foco se dirige hacia la mujer.

"Tenemos que abrir un poco los ojos y mirar más al varón, culpabilizando un poco menos a la mujer", ha señalado, al tiempo que ha advertido de que determinados tratamientos, los disruptores endocrinos o algunas sustancias utilizadas en el ámbito deportivo pueden deteriorar la calidad seminal.

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Asimismo, ha denunciado las diferencias existentes entre comunidades autónomas en el acceso a los tratamientos públicos de reproducción asistida, tanto en listas de espera como en criterios de acceso y cartera de servicios, una situación que espera contribuir a corregir durante su mandato al frente de la sociedad científica.

De cara al futuro, Gil ha asegurado que la inteligencia artificial será la próxima gran revolución de la medicina reproductiva, al permitir mejorar los pronósticos, personalizar tratamientos o ayudar en la selección embrionaria, una tecnología que, como ha señalado, ya comienza a incorporarse a la práctica clínica.

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También ha defendido la actualización de la Ley de Reproducción Asistida de 2006 para adaptarla a los avances científicos y eliminar diferencias entre hombres y mujeres, como la exigencia de informes clínicos adicionales para que una mujer pueda solicitar la destrucción de los óvulos que previamente congeló, algo que ha asegurado, no se solicita para los varones.

"La fertilidad es finita" ha resumido Gil quien anima a quienes deseen tener hijos en el futuro a que conozcan cuanto antes cómo evoluciona su capacidad reproductiva y tomen sus decisiones con toda la información disponible.

Respecto a su papel al frente de la SEF, se ha propuesto acercar la sociedad científica a los profesionales para convertirla en una herramienta "útil" en su práctica diaria, impulsar programas de formación continuada adaptados a las distintas etapas de la carrera profesional, crear un comité de apoyo a la investigación traslacional, poner en marcha un servicio de asesoría genética y un gabinete de apoyo psicológico para ayudar a combatir el "burnout" entre los especialistas. EFE

(foto)