El rey mantiene conversaciones con Sánchez y Vivas sobre la crisis migratoria en Ceuta

Palma, 31 jul (EFE).- Felipe VI ha mantenido conversaciones con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, con los que ha analizado la crisis migratoria en la ciudad autónoma.
Según ha informado este viernes la Casa Real, el rey se ha puesto en contacto con ambos presidentes para analizar la situación provocada por la llegada de miles de personas de forma irregular desde Marruecos.
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El presidente del Gobierno viajará este viernes a Ceuta junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
El rey y Pedro Sánchez mantuvieron en Palma el pasado miércoles el tradicional despacho que mantienen todos los años durante el verano. EFE
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