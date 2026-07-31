El PP pide reunir al Congreso en las próximas horas para modificar la ley de extranjería

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Ceuta, 31 jul (EFE).- El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha pedido que se convoque al Congreso de los Diputados entre la tarde de este viernes y el domingo para aprobar una modificación de la ley de extranjería que permita las devoluciones en frontera y aunque se acceda a nado, como está sucediendo en los últimos días en Ceuta.

En declaraciones a los medios desde Ceuta, Bravo ha reivindicado esta propuesta que su partido realizó a mitad de julio para que se pueda "frenar" lo que considera ya una "invasión" y para lo que ha puesto de ejemplo la unión entre las fuerzas políticas de la ciudad autónoma, algo que cree que debería replicarse en la Cámara baja.

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"Vemos formaciones más a la izquierda y más a la derecha que son capaces de hacer un pronunciamiento común", ha afirmado el alto cargo popular sobre la petición conjunta de todos los partidos ceutíes de una declaración de emergencia nacional.

Bravo también ha insistido en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe comparecer porque "no se puede ir sin dar las explicaciones necesarias", a lo que ha sumado una petición de convocatoria de la Diputación Permanente para poder conocer "exactamente qué es lo que ha pasado".

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El dirigente del PP, quien lleva en Ceuta desde este jueves, cree que es "evidente" la necesidad de cerrar la frontera y que el Ejecutivo actúe con "celeridad".

A su parecer, cuando el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, observe en primera persona la situación en la ciudad, lo primero que hará será "pedir perdón por el error de sus declaraciones" y también por no "haber escuchado desde un primer momento".

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Sobre la estimación provisional de 49.000 personas llegadas en las últimas horas, Bravo ha expresado que "habrá más", por lo que pide mayor presencia de policías, guardias civiles y miembros del Ejército. EFE