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El número de estudiantes sigue a la baja pero los escolares acuden antes al colegio

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Madrid, 31 jul (EFE).- El número de estudiantes no universitarios continúa bajando en los últimos cursos debido al descenso demográfico de la población en edad de matricularse, aunque la escolarización de los más pequeños sigue en aumento y el número de docentes se sitúa en los 806.178, con un alza en los centros públicos.

Esta es la radiografía de las enseñanzas no universitarias que ha difundido este viernes el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y que sitúa a la Formación Profesional como clave en el sistema educativo, ya que el número de alumnos y alumnas crece a un ritmo del 2,5 % y supera ya los 1,2 millones de matriculados.

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"Un récord histórico", señala el Ministerio en un comunicado tras publicar unos datos que señalan la existencia de 28.633 centros educativos y sitúan el número total de alumnado en el curso 2025-2026 en 8.249.174 estudiantes, un 0,8 % menos que el curso anterior.

 En particular ha descendido el alumnado de segundo ciclo de Infantil, de 3 a 6 años, (el 2,4 % de caída), en previsión con los informes que barajan los expertos. El centro de análisis Funcas recuerda que entre 2008 y 2023 la cifra de nacimientos en España ha caído un 38 % y alerta de que ya se está notando en las etapas de primaria y algo en secundaria.

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"Esta tendencia implica retos de planificación de recursos, reorganización de plantillas y necesidad de adaptación de la oferta educativa a una realidad demográfica nueva", incide Funcas en su último informe sobre la escolarización en la etapa de Infantil al tiempo que pone el foco en los flujos migratorios, que podrían ralentizar el ritmo de caída.

De hecho la estadística del Ministerio señala que la cifra de alumnado extranjero ha crecido el 2,3 % hasta los 1.175.063 escolares y representa ya el 13,5 % del total del alumnado en el curso 2025-2026, destacando Valencia, Baleares, La Rioja, Aragón y Cataluña como las comunidades con mayor volumen relativo.

Donde más crecen las matrículas es en la Formación Profesional, con 30.000 personas más matriculadas, sobre todo en el grado superior (crecimiento del 17,5 %) frente a las alzas del 2,1 % en grado básico y del 2,7 % en grado medio.

Pese al descenso de la natalidad, la escolarización de 0 a 3 años sigue en aumento, y ya son 491.811 bebés de 0 a 2 años, los que acuden a escuelas infantiles.

El número medio de alumnado por unidad disminuye unas décimas en casi todas las etapas, pero sobre todo en la FP de grado medio y superior, que baja hasta los 16,9 alumnos por aula, debido al crecimiento de estas enseñanzas y el desdoblamiento de las clases.

En el Primer Ciclo de Infantil, el número medio de bebés es 12,2 por unidad; en Segundo Ciclo, de 17,8; en Primaria, de 20,3; en Educación Secundaria Obligatoria, de 24,3 y en Bachillerato, de 25,5.

Menos alumnos supone desdoblar aulas y más contrataciones de docentes: actualmente hay 806.178 profesores, de los cuales 589.083 están en centros públicos y 217.095 en centros privados y concertados.

Ha habido 8.815 profesores más respecto al curso anterior y en el caso de los centros públicos, el profesorado suma 9.490 docentes más mientras que en los centros privados y concertados se perdieron 675 docentes.

No obstante, la elevada temporalidad, cercana al 30 %, y la movilidad del profesorado sigue siendo la asignatura pendiente y el centro de estudios EsadeEcPol recuerda que esta interinidad se ha concentrado en contextos con alumnado vulnerable y avisa de que "el aumento de docentes con menos experiencia" en estos centros genera "crecientes desigualdades".EFE

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