El Infoca da por estabilizado el incendio forestal en La Puebla de los Infantes

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Madrid, 31 jul (EFE).- El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por estabilizado a las 22:00 horas del jueves el fuego declarado en el paraje Pantano José Torán, dentro del término municipal de La Puebla de los Infantes (Sevilla).

El incendio se había originado a las 18:16 horas, momento en el que se activó de manera inicial un dispositivo por aire compuesto por un helicóptero semipesado, uno ligero y dos aviones anfibios ligeros, apoyados sobre el terreno por 18 efectivos terrestres y una autobomba.

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Tras frenar el avance del fuego, el Infoca mantiene en la zona a un contingente formado por 16 efectivos por tierra y un camión autobomba para avanzar en las labores que permitan dar el incendio por controlado. EFE